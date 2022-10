Kai Vare: kriminaalromaanid on turvaline võimalus vaadata inimhinge pimedusse

Eelmisel aastal ilmus Eestis enam kui 200 krimiromaani – nende hulka kuuluvad nii tõlked kui ka uudiseteosed. Vare sõnul on kriminaalteosed populaarsed ka mujal maailmas, ning see pole vaid Eesti omapära. Põhjuseid, miks krimiromaanid lugejate seas populaarsed on, on Vare sõnul mitu.

Esimese põhjusena tõi Vare välja selle, et kriminaalromaanid on põnevad ning neid loetakse ajaviiteks. "Arvatakse, et see on üks turvaline võimalus vaadata inimhinge pimedusse ja see tõmbab inimesi. Sa saad turvaliselt vaadata, kuidas mingi kuritegu toimub, ise oled õnneks mõnusalt diivanil," selgitas ta.

Teine põhjus on see, et inimesed tunnevad kergendust selle üle, et nemad pole kurjategijad. "Tihti soovitakse, et kellelegi kivi pähe kukuks, aga seda lugedes mõeldakse, et õnneks pole see ikkagi mina, kes kivi teisele pähe tõukas."

Kolmas aspekt on see, et inimesed soovivad, et õiglus võidaks. "Krimiromaanid on sellised, et ükskõik kui jube see veretöö on, on need tegelikult õnneliku lõpuga, sest kuri saab enamasti teenitud karistuse," selgitas Vare, ning lisas, et samuti otsitakse kriminaalteostest hirmu ja põnevust.

"Sa tead, et oled turvalises keskkonnas, aga ikka tahad mingit hirmuelamust," märkis ta.

Lisaks loevad Vare sõnul naislugejaid kriminaalromaane justkui kui käsiraamatuid, et osata ohtlikes olukordades hakkama saada. "Mida rohkem sa oled kursis nende variantidega, seda suurem on sul võimalus sellisesse ohtu sattudes pääseda," leidis ta.