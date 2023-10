Ajukaja andis välja uue kogumiku "Expensive Demos"

"Olen avastanud albumite deluxe versioone kuulates, et paljude artistide demod on oma tooruses mulle tihti sümpaatsemad kui lõplikud stuudioversioonid," rääkis produtsent otsusest anda välja lõpuni lihvimata lood.

Uuelt kogumikult leiab kuus lugu, mis on valminud viimase 15 aasta jooksul. "Koristasin üks päev oma arvutit ja avastasin, et mu enda demode kaust on meeletu. Lood, mida iial valmis ei tee. Kuna päris ammu pole miskit välja andnud, siis lõin lihtsalt mõned letti," ütles Saaremets.