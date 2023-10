Vanemuise kontserdimaja juhiks saab Sander Tamm

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul otsiti Vanemuise kontserdimajale juhti, kes tunneks väga hästi Tartu ja laiemalt ka Lõuna-Eesti muusikaelu, publiku ootusi ja piirkonna kultuurilisi võimalusi ning kel oleks ka teadmisi strateegilise juhtimise vallast.

"Sandri puhul jäi silma see, et temas on olemas kõik omadused, mida üks kontserdimaja juht vajab. Tema kogemused ja teadmised muusika vallas on rikkalikult mitmekülgsed ning lisaks muusikale kuuluvad tema hariduslikku pagasisse ka kultuurikorraldus ja strateegiline juhtimine. Sandris on koos kultuurielu juhtimiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused ning teadmised, mis koos siira sooviga edendada Lõuna-Eesti kultuurielu moodustavad väga hea terviku," ütles Orro.

Sander Tamm on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal. Tal on magistrikraad kultuurikorralduses ning strateegilises juhtimises. Sander on juhtinud mitmeid koore ja orkestreid, olnud Tartu I Muusikakooli õppealajuhataja ning praegu on ta Tartu 2024 laulupeo "Õnn ja rõõm" peakorraldaja.

"Olen tänulik usalduse eest asuda juhtima väärikat Vanemuise kontserdimaja, mis on väga armastatud kontserdi- ning konverentsikeskus. Koht, kus lisaks kaunile muusikale leiavad hea kõla- ja kasvupinna ka targad mõtted ning rikkalikud teadmised. Olla Eesti suurima kontserdikorraldaja meeskonnas on auasi," ütles Sander Tamm.

"Soovin anda panuse, et Vanemuise kontserdimaja hoiaks ja kasvataks oma publikut, kes on meie kõige suurem koostööpartner. Peame jätkama professionaalset kultuurikorraldust: leidma võimalusi teha rahast kultuuri ja vastupidi; olema arvestatav partner Tartu linnale, siinsetele kultuuri- ja haridusasutustele, senistele, aga ka uutele koostööpartneritele ja toetajatele; leidma paremaid võimalusi, kuidas erivajadustega inimesed saaksid osaleda kultuuriloomes ja kultuuri tarbimises; tooma lavale erinevaid ja žanriüleseid produktsioone nii tuntud kui ka vähem tuntud kontserdipaikades Tartus, Tartumaal ja kogu Lõuna-Eestis, ja veel paljugi muud," lisas Tamm.

Kertu Orro tänab Vanemuise kontserdimaja kauaaegset juhti Kulvo Tamrat ning tunneb heameelt, et väärika kontserdimaja juhtimine läheb usaldusväärsetesse ja hoolivatesse kätesse.

"Minu sügav kummardus ning tänu kuuluvad Kulvo Tamrale, kes on panustanud väga kaua ja väga tulemuslikult Vanemuise kontserdimaja tegevusse. Vanemuise kontserdimaja on olnud Eesti Kontserdi pereliige 25 aastat. Kogu selle veerandsaja aasta jooksul on just Vanemuise kontserdimaja seisnud hea selle eest, et Lõuna-Eesti publiku ette jõuaks suurepärane muusika ning kontserdielamused oleksid täiuslikud. Selle ajaga on kontserdimajast saanud Lõuna-Eesti muusikaelu lipulaev ning ka uue juhi käe all jätkab ta kultuurivaldkonna edendamist kindlal suunal," ütles Orro.