Haapsalu õpilased proovisid raamatukogutöötaja ametit

Haapsalu raamatukogu leti taga võis näha gümnaasiumiõpilasi kogu päeva jooksul. Iga seltskond proovis järgi raamatute vastuvõtmise, väljalaenutamise, riiulitelt leidmise ja raamatukappi paneku.

Varasematel aastatel on Haapsalus külalislaenutajad olnud näiteks kaitseliitlased, linnavalitsuse töötajad, ajakirjanikud ja paljud teised.

"See traditsioon on tõesti paarikümne-aastane, sest raamatukoguhoidjate ühing otsustas, et alati on 27. oktoobril külalislaenutajate päev," selgitas Lääne maakonna keskraamatukogu direktor Ilme Sepp.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas läks ühel ennelõunal raamatukogutööd proovinud õpilaste seltskonnal.

"(Kõige keerulisem oli) leida kõik need kohad siin üles, kuhu need raamatud panna," ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilane Marta Kirjutus.

Lisaks laenutusosakonnale jõudsid õpilased ära käia ka keldris asuvas hoidlas.

Kui hommik algas raamatukogu uste avamise järel kella 10 ajal vaikselt, siis vähem kui tunniga oli rahvas liikuma hakkanud ja tempo tõusnud ning koos sellega tuli ka mõistmine, et tegemist on tõsise tööga.

"Mingeid asju ikka teadsin, aga et see nii raske on, ei teadnud," ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilane Laura Angela Ratas.

Raamatukogu konsultant Taimi Hein on erineva vanuse ja taustaga külalislaenutajaid juhendanud igal aastal ja oskab öelda, mis vajab kõige enam selgitamist.

"Ma ütleks, et võib-olla see programm ja raamatute kohale panemine. See nõuab natukene selgitamist," ütles ta.

Haapsalu raamatukogu leti taga toimetas külalislaenutajate päeval kokku 13 õpilast.