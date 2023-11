"B-koondis" käsitleb ka sporti ümbritsevaid tabuteemasid

Näitleja Tõnis Niinemetsa sõnul on spordis palju kihte, mis teda paeluvad. "Huvitab see, mis iga eestlast ma arvan huvitab seoses meie viimaste aastate dopingu juhtumitega: kuidas see samm sinna tehakse," märkis ta.

"Huvitab ka see, mida me lavastusprotsessi jooksul ka sportlaste käest uurisime, et mis paneb iga päev minema trenni, tegema trenni, tulema vigastustest, uuesti proovima tippu jõuda. Et kuidas enda jaoks mõtestatakse seda sporti. See on kirg," arvas Niinemets.

Kinoteatri ja Draamateatri "B-koondises" jagavad lava Henrik Kalmet, Marian Eplik, Ülle Kaljuste, Tõnis Niinemets ja Ivo Uukkivi. Seejuures sporti lava peal väga ei näegi.

"Natuke nagu antiiktragöödias, et lava peal suremist väga ei näidata, et see toimub kusagil lava taga. Meie tükis on sport pigem midagi sellist, mis toimub lava taga ja laval näeb pigem spordiga kaasnevat, ümbritsevat, või sellega seonduvat," selgitas lavastuse kaasautor ja lavastaja Paavo Piik.

Lavastus käsitleb läbi huumoriprisma ka keerulisi ja tabuteemasid. "Treenerite skandaalid, dopingute probleemid, raha ja sponsorite küsimused, seksism spordis – kõik teemad käivad ühel või teisel viisil meil läbi. Kuna see koosneb erinevatest tükkidest, siis ta vaatleb kaleidoskoobina neid erinevaid tahke, mis spordiga kaasas käivad," lisas Piik.

"B-koondise" kohtumised toimuvad Draamateatri väikses saalis.