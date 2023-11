Galerii: Rakvere teatris algasid uue noortelavastuse proovid

Esmaspäeval algasid Rakvere teatris noortelavastuse "Esimene armastus on revolutsioon" proovis.

15. veebruaril väikeses majas publiku ette jõudev Rita Kalnejaisi "Esimene armastus on revolutsioon" vaatleb inimeste suhet nii looduse kui ka võõraga. Selles "Romeo ja Julia" teisendis on ebatavalisteks armastajateks koolikiusu all kannatav inimpoiss ja isepäine tarmukas rebasetüdruk, esindades loomariigi kaht poolt, kelle vahel rahu saavutamine näib olevat võimatu.

Lavastaja Margo Tederi sõnul on tegemist kujundliku vaatega tänapäeva urbaniseerunud ühiskonnale. "Protestimeelsusel on selles lavastuses oluline roll," rõhutas Teder.

Autor Rita Kalnejais, lavastaja Margo Teder (VAT Teater), kunstnik Illimar Vihmar ja muusikaline kujundaja Madis Muul. Osades Margus Grosnõi, Jaune Kimmel, Märten Matsu, Tiina Mälberg, Rainer Elhi ja Loviise Kapper (külalisena).