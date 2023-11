Maarja Kangro: Valerio Magrelli luule pole mingisugune tundeline halamine

Kangro sõnul on Magrelli tekstid vaimukad ja tundlikud, särava üldistusjõu ja selge kujundiloogikaga ning nendega on lihtne samastuda. Nii läheb tema luule korda ka inimestele, kes muidu luulet ei loe.

"See, kuidas Magrelli kurvameelsusest ja depressioonist kirjutab, on niivõrd leidlik. Need kujundid, mida ta kasutab, on niivõrd head, et see luule kindlasti ei ole mingisugune tundeline halamine. Magrelli on ennekõike ikkagi ideekeskne luuletaja. Ma ei ole vist seni kohanud kedagi, kes nii vaimukalt, ausalt ja otse suudab vananemisest luuletusi kirjutada," kiitis tõlkija.