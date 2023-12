Pildid: Kolkjas avatakse vanausuliste muuseum

Muuseumi esimesel korrusel saab näha vanausuliste maja nii nagu see võis välja näha ligi 130 aastat tagasi koos traditsioonilise tubade jaotuse ning külakogukonna annetatud rõivaste, mööbli ja muude esemetega. Teisel korrusel saab joonisfilmi abil kiirkokkuvõtte siinsete vanausuliste ajaloost ning virtuaalreaalsuse keskkonnas osaleda palvusel Suur-Kolkja palvelas. Minivariandis on võimalik saada ettekujutus Varnja palvela ikonostaasist. Kogu muuseumis on vaatamiseks esinduslik valik tööriistadest, kalapüügivahenditest ning käsitööst.

Kolkja vanausuliste muuseumi perenaine Lilli Tarakanov kiitis valminud maja. "Meie vanausuliste kogukond on Peipsiääre vallale väga tänulik. Tunneme, et meie kultuur on hoitud," sõnas ta ja lisas, et muuseumis esimestel ringkäikudel käinud kohalikud inimesed lahkuvad sealt tihti õnnepisarad silmis.

Renoveerimisprotsessi eest vedanud Külli Must tõi välja võimaluse piiluda veelgi enam muidu nii suletud vene vanausuliste kogukonda. "Kui vanausuliste palvelad on kohad, kuhu külaliste pilk enamasti uitama ei pääse, siis tõelist uhkust tunneme muuseumisse loodud võimaluste üle. Saab nii Varnja palvela rikkaliku ikonostaasiga tutvuda kui VR-prillidega osaleda palvusel. Nüüd avatud muuseum on nii suur, et korraga mahub külla terve suur bussitäis külalisi."

Kogu projekt "Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" sai teoks regionaalarengu fondide toel ning Peipsiääre valla omaosalusel. Peipsiääre valla vallavanem Piibe Koemets tõi esile piirkonna kultuurilist mitmekesisust, mida toetab ka Kolkja vanausuliste muuseum. "Meie Peipsiääre vald, mis on tuntud ka Sibulatee piirkonnana, jutustabki külalistele kolme kultuuri lugu. Siin põimuvad nii baltisaksa mõisakultuur, eesti talupojakultuur kui vene vanausuliste ajalugu ja traditsioonid. Vastvalminud muuseum loobki ühe kultuuriga tutvumiseks veelgi soodsamad võimalused."

Kolkja vanausuliste muuseum on avatud kuni maikuuni kolmapäevast laupäevani ning maikuust augusti lõpuni iga päev. Muuseumis olev info on kättesaadav eesti, vene ja inglise keeles ning terve maja on ligipääsetav ka ratastooliga külastajatele.

Kolkja vanausuliste muuseumi arendusprojektide maksumus oli 1,11 miljonit eurot, millest ekspositsioonidele osa moodustas 100 000 eurot. Muuseum asub Tartumaal Kolkjas, Ranna 17.