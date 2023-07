Voronja galeriis näeb kümnendal hooajal pöörast kunsti

Voronja galerii kutsus 10. hooaja kuraatoriks Stina Leeki, mõttega teha kummardus ka galerii esimesele hooajale, mida kureeris kunstnik Kiwa.

"Ta tõi galeriisse punkkunstnikud ja see oli tõeline möll, mis siin käima läks, vahepealsed aastad on olnud tasakaalukamad. Me mõtlesime, et prooviks jälle möllu teha ja et kutsume täitsa noored kunstnikud uuesti galeriisse ja anname neile võimaluse teha seda, mida nad ise tahavad," lausus Voronja galerii asutaja Raul Oreškin.

Näituse jaoks toimus ka avatud konkurss, kokku laekus Baltimaade kunstnikelt üle 150 teose, millest galerii seintele valiti 34. Näituse keskmes on siiski Tartu alternatiivsete loomeinimeste kogukond Ajuokse.

"Meie kogukonnas on tätoveerijaid, DJ-sid, lowbrow kunstnikke, koomiksikunstnikke, just selliseid tegijaid, keda võib-olla tavaliselt Eesti galeriides nii väga ei näe. See ajuokse sõna tuleb puhtalt sellest, et see on intuitiivne loominguprotsess, kus sa mõtestad oma loomingut alles pärast selle loomist. Et see peaks olema pigem lõbus ja ei pea liiga üle mõtlema või üle selgitama, meile meeldib asju lõbusalt võtta. Mul on tunne et Eestis oli sellist energiat natuke puudu praegu, et loodetavasti me täidame mingit tühimikku," rääkis kuraator Stina Leek.

Voronja galerii tegutseb vanausuliste küla kalurimajas, kus mahajäetud paadikuuris avatakse igal suvel uus kaasaegse kunsti näitus. Kümnele hooajale tagasi vaadates ütleb galerii asutaja Raul Oreškin, et külastusnumbrid on olnud kasvavas joones.

"Ikkagi eestlastele meeldib suveteater ja suvekunst. Kui vaadata, mis kunstimaastikul toimub, siis väga palju suvegaleriisid on juurde tekkinud, pop-up galeriisid maapiirkondadesse suveperioodiks. Tegelikult meie mõju on juba ka täitsa tunda mujal, kui ainult siin külavahel," lausus ta.

Näitus "Ajuokse tagurpidi suvetuur" on avatud augusti lõpuni.