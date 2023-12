ETV ja ETV2 tähistavad Soome iseseisvuspäeva filmiprogrammiga

Dokfilm "Karaokeparadiis"

6. detsembril kell 22.40 ETV

Soome kogenuim karaokejuht Evi tahaks oma klientide valu vähemaks kallistada. Tema sõit läbi Põhja-Soome ilusate maastike põimib ühte karaoke klišee taga leiduvad lood armastusest ja eduelamusest. Toni, maailma ujedaim noormees, leiab lavale astudes alati endas julgust. Kari otsib armastust ja laulab oma autoremonditöökojas. Elina ei saa Parkinsoni tõve tõttu hästi kõndidagi, aga rokki lauldes läheb ta hing lausa lendu. Laura laulab, sest rääkimine on liiga valus. Film kuulub Euroopa Filmiakadeemia aasta parimate dokumentaalfilmide eelvalikusse.



Mängufilm "Suur noos"

7. detsembril kell 22.30 ETV2

Hoogne ja paksudes värvides Soome krimikomöödia. Päikeselisel Hispaania rannikul peab kunagine iluduskuninganna, nüüdseks alkoholist paistes Marjaleena (Outi Mäenpää) baari nimega Bella, mille püsikundedeks on käputäis soomlastest eluheidikuid. Seltskonna elupõletamist häirib aga Albaania maffia, ja kui Marjaleena eksabikaasa Mato (Jukka-Pekka Palo) vanglast vabaneb, läheb käima hoogne sündmusteahel. Matol on endisest ajast garaaži maha jäänud kopsakas röövsaak ja nüüd on viimane aeg see temalt varastada. Režissöör J-P Valkeapää, operaator Meelis Veermets. Transnaise Ninja osas Pääru Oja.