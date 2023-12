Pildid: Ene Graubergi fond kuulutas välja uued stipendiaadid ja avas näituse

Tänavu pälvisid stipendiumid:

Mia Tamme - 2000 eurot magistriõpinguteks Hollandi Kunstiinstituudis artistic reseach erialal

Triin Metsla - 1500 eurot Doktoritöö kirjutamine Pariisi järgnevates teadusinstutsioonides: Université Paris Cité, Terra Foundation for American Arti raamatukogu, Kandinsky raamatukogu ja arhiiv Pompidou keskuses, La bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA)

Kris Kool - 1000 eurot õpinguteks Hollandis Hanze Minerva Kunstiakadeemias disaini erialal.

Ene Graubergi allfond jagab stipendiume nii üliõpilastele kui jätkuõpinguteks noortele, kelle õpisuund on visuaalsed kunstid ja/või filosoofia. Näitusele on koondatud valik noortest kujutava kunsti alal tegutsevate kunstnike töödest, kelle õpinguid on Graubergi fondist toetatud. Muuhulgas on näitusel väljas Rebeka Vaino, Rauno Mossi, Ruudu Ulase ja Liisi Küla tööd.

Ene Graubergi sõnul oli otsus luua endanimeline allfond omal ajal hulljulge avantüür, mis on aga toonud suurt rahulolu andekate ja paljulubavate noorte õpingute toetamisel. "See on ka kummardus nende paljude ja paljude noorte, minu endiste kunsti-ja filosoofiaüliõpilaste, aga ka õigusüliõpilaste ja teiste suunas," ütles Ene Grauberg. "Haridus tähendab eelkõige vabadust ja minu soov on innustada nii vabaduse kui ka tõe otsinguid kunsti ning filosoofia alal, selleks toetades noori nende õpingutes."