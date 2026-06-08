X!

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

Kirjandus
Eesti Rahvuskultuuri Fond tähistas 35. sünnipäeva
Vaata galeriid
30 pilti
Kirjandus

7. juunil tähistas Eesti Rahvuskultuuri Fond 35. sünnipäeva ning aastapäeva sündmusel Eesti Vabaõhumuuseumis anti üle ka kaks stipendiumit: Stipendium Estonicum Eri Klas 2026 ning Ene Graubergi fondi filosoofia eristipendium.

Eri Klasi nimeline 10 000 euro suurune stipendium pühendati tänavu Eesti Raamatu Aastale ning anti välja eesti kirjanduskultuuri valdkonnas. Stipendium läks jagamisele kahe kõige parema kandidaadi vahel ning selle pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk.

Stipendium on mõeldud Eesti kultuuri- või ühiskonnategelasele tema panuse eest eesti kultuuri ning innustamaks jätkuvat pühendumist Eesti riigi hüvangule. Varasemad stipendiaadid on olnud Tõnu Kaljuste, Jaan Undusk, Elmo Nüganen, Tanel Toom ja Ene-Liis Semper.

Esimest korda anti välja Ene Graubergi fondi 6000 euro suurune filosoofia ja kunsti eristipendium, mille pälvis Tallinna Ülikooli poliitilise filosoofia professor Liisi Keedus. 

Eesti Rahvuskultuuri Fondi tegevjuhi Jüri Leiteni sõnul näitab fondi 35-aastane tegevus, et rahvuskultuuri püsimine ei sõltu ainult suurtest institutsioonidest, vaid ka inimeste usaldusest, annetustest ja pika vaatega otsustest.

"Iga allfond ja iga stipendium kannab edasi mõnda nime, lugu, eriala või missiooni. Eesti Rahvuskultuuri Fondi mõte on lihtne ja ajatu: koguda kultuuri toetamiseks vahendeid sihipäraselt ning jagada neid nii, et sünniks uus looming, teadmine, haridus ja järjepidevus," ütles Leiten. "Lisaks annetajatele tuleb tunnustada LHV Panga meisterlikku investeerimist, sest tänu sellele kasvab fond stabiilselt", lisas Jüri Leiten.

2025. aastal eraldas Eesti Rahvuskultuuri Fond 350 stipendiumit ja toetust ligi 380 000 eurot. Stipendiume jagati 122 allfondist ning kogu tegevusaastal toetab fond üksikisikuid ja kultuuriprojekte ligikaudu 442 800 euroga. Kogu tegevusaja jooksul on fond stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 7 miljoni euro. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:48

Klassikaraadio toimetaja Marge-Ly Rookäär valiti kooriühingu auliikmeks

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

15:23

Loomingu Raamatukogus ilmus Guillaume Apollinaire'i valikkogu "Süda Kroon Peegel"

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

15:17

Uuele kauamängivale on koondatud Eduard Tubina varajane orkestrilooming

14:49

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli uus "Õudne film"

11:49

Viscosa kultuuritehase juht: see ei ole ettevõtlusvorm, mis kedagi rikkaks teeb

11:44

Mustjala festival toob Saaremaale Eesti kooritipud

11:00

Kaili Viidas: suveteatris saavad tihtipeale kokku inimesed, kes tavaliselt koos ei tööta

10:53

Arvustus. Põlvkondadevahelised dialoogid Tartu Kunstimajas

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.06

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kui oled korra laibalõhna tundnud, siis tunned selle igal pool ära

09:19

Andreas Trossek: kunstnike liidu juhatus ei pugenud põõsasse

15:23

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

06.06

Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

06.06

Tallinnas esineb tuleval aastal heavy metal legend Sabaton

06.06

Ülevaade. Kas suur ekraan on nüüd juutuuberite päralt?

07.06

Kaarin Kivirähk: publiku ees maalimine on Merike Estna jaoks suure unistuse täitumine

15:31

Galerii: Tallinnas toimus esmakordselt Paavli festival

07.06

Kuldse kaadri taga. Intervjuu Kuldse Palmioksa võitnud "Fjordi" juures töötanud eestlasega

05.06

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo