Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

7. juunil tähistas Eesti Rahvuskultuuri Fond 35. sünnipäeva ning aastapäeva sündmusel Eesti Vabaõhumuuseumis anti üle ka kaks stipendiumit: Stipendium Estonicum Eri Klas 2026 ning Ene Graubergi fondi filosoofia eristipendium.

Eri Klasi nimeline 10 000 euro suurune stipendium pühendati tänavu Eesti Raamatu Aastale ning anti välja eesti kirjanduskultuuri valdkonnas. Stipendium läks jagamisele kahe kõige parema kandidaadi vahel ning selle pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk.

Stipendium on mõeldud Eesti kultuuri- või ühiskonnategelasele tema panuse eest eesti kultuuri ning innustamaks jätkuvat pühendumist Eesti riigi hüvangule. Varasemad stipendiaadid on olnud Tõnu Kaljuste, Jaan Undusk, Elmo Nüganen, Tanel Toom ja Ene-Liis Semper.

Esimest korda anti välja Ene Graubergi fondi 6000 euro suurune filosoofia ja kunsti eristipendium, mille pälvis Tallinna Ülikooli poliitilise filosoofia professor Liisi Keedus.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi tegevjuhi Jüri Leiteni sõnul näitab fondi 35-aastane tegevus, et rahvuskultuuri püsimine ei sõltu ainult suurtest institutsioonidest, vaid ka inimeste usaldusest, annetustest ja pika vaatega otsustest.

"Iga allfond ja iga stipendium kannab edasi mõnda nime, lugu, eriala või missiooni. Eesti Rahvuskultuuri Fondi mõte on lihtne ja ajatu: koguda kultuuri toetamiseks vahendeid sihipäraselt ning jagada neid nii, et sünniks uus looming, teadmine, haridus ja järjepidevus," ütles Leiten. "Lisaks annetajatele tuleb tunnustada LHV Panga meisterlikku investeerimist, sest tänu sellele kasvab fond stabiilselt", lisas Jüri Leiten.

2025. aastal eraldas Eesti Rahvuskultuuri Fond 350 stipendiumit ja toetust ligi 380 000 eurot. Stipendiume jagati 122 allfondist ning kogu tegevusaastal toetab fond üksikisikuid ja kultuuriprojekte ligikaudu 442 800 euroga. Kogu tegevusaja jooksul on fond stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 7 miljoni euro.