Eri Klasi stipendiumi pälvis Ene-Liis Semper

26. veebruaril möödus kümme aastat maestro Eri Klasi lahkumisest. Eesti Rahvuskultuuri Fond – mille asutaja ja pikaajaline juht Eri Klas oli – korraldas sel puhul piduliku mälestusõhtu, et meenutada Klasi panust Eesti muusika- ja kultuuriellu.

Mälestusõhtul anti üle ka viies Eri Klasi stipendium, mille pälvis Ene-Liis Semper. Stipendiumi suurus on 10 000 eurot.

Neljapäeva õhtul kuulutati välja ka 2026. aasta stipendiumi konkurss, mis on pühendatud eesti raamatu aastale mõeldes kirjandusele, tõlkijatele ja kirjastajatele.

Mälestusõhtul kõnelesid Arne Mikk, Paavo Lampinen, Urmas Kõiv jt ning esinesid Rene Soom, Priit Volmer, Tanel Eespere ning klassikatäht, pianist Havryil Sydoryk.

Eri Klas (1939–2016) oli rahvusvaheliselt tunnustatud dirigent ja Eesti kultuurielu üks mõjukamaid eestvedajaid. Lisaks oma muusikalisele tegevusele oli ta Eesti Rahvuskultuuri Fondi asutaja ja pikaajaline juht, panustades süsteemselt Eesti kultuuriloojate toetamisse.

Annetajate toel on Eesti Rahvuskultuuri Fond, mis tähistab tänavu 35. tegutsemisaastat, stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba üle 7 miljoni euro. Fond tegutseb eesmärgiga toetada Eesti kultuuri, haridust, teadust ja sporti läbi sihtotstarbeliste allfondide ning stipendiumide.