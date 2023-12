Ott Aardam: tippnäitekirjanikud on mulle head õpetajad

Aardami sõnul on uue näidendi puhul tegemist ühe perekonna looga. "Sellel perel on traditsioon, et igal sügisel lähevad nad koos telkima ja kutsuvad sinna ka ma sõpru. Seekord ei saa sõbrad tulla, aga tuleb abielupaari poeg, kes võtab kaasa oma pruudi ja kohe esimesel õhtul lõkke ääres nad teatavad, et neil on plaanis abielluda. Järgmisel hommikul pruuti enam telgis ei ole ja sealt hakkavad sündmused hargnema," tutvustas autor.

Kirjutada meeldis Aardamile juba koolipõlves, aga õigekirjaoskused ei lasknud siis liiga pikki tekste ette võtta. "Mul abikaasa teeb praegugi aeg-ajalt märkusi, et sinna võiks midagi juurde panna, sealt võiks midagi vähemaks võtta. Nii et kirjutamine mind paelus küll, aga rohkem hakkasin ma kirjutama ikkagi siis, kui ma peale lavakooli Ugalasse tööle läksin," meenutas ta.

Uus näidend, mille žanrimäärtalus on komöödia, sündis just agentuuri võistluseks. "See võistlus mind ikka pliiatsit haarama sundis. Istusingi kirjutuslaua taha ja hakkasin kirjutama," ütles Aardam, kes eelistab kirjutamise algfaasis kasutada arvuti asemel paberit ja pliiatsit. "Ekraan tõmbab selle fookuse kuidagi teise kohta minu jaoks, nii et jah, päris päris alguses meeldib mulle kirjutada pliiatsiga," selgitas ta.

Näitlejana maailma tippnäitekirjanike teostes rolle teinud Aardam ütles, et ei paku oma kirjutistega mingilgi moel neile autoritele konkurentsi. "Ma ju ei mõtle, et näed, Shakespeare sellest teemast pole kirjutanud. Ma teen nüüd selle ära. Pigem on need suured meistrid mulle ikkagi nagu õpetajad," sõnas ta.

Viimase aja rollidest rääkides tõi Aardam eriliselt esile osatäitmised lavastustes "Mõõt mõõdu vastu" ja "Iraani konvrents". Väike roll on tal ka 11. detsembril esietendunud "Karmeliitide dialoogides". "See näidend põhineb tõestisündinud lool, kui prantsuse revolutsiooni ajal 17 nunna nende usuliste veendumuste pärast giljotiini alla saadeti. Samas, seal on väga tugevalt selline lootuse ja vabaduse tunne sees. Et inimene on midagi rohkemat, kui üks sipelgas, kes lihtsalt on tuulte puhuda," tõdes ta.