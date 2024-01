Harrastusteatrite festivali võitis Salme valla teatri etendus

Teatrit oli Kuressaares kolmel päeval tõesti rohkesti. Seda tehti nii saalide ees kui saalides sees. Kokku jagunes kahe erineva saali vahele 11 lavastust Eesti erinevatelt harrastusteatritelt, mis omakorda olid juba eelvalikuna välja sõelutud 41 hulgast .

"Eelmiste aastate andmete põhjal on Eestis 400 harrastusteatrit, aga nende hulgas on ka kooliteatrid. Ütleme, et täiskasvanute harrastusteatreid võib olla kuskil 200 ringis," lausus harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer.

"Kui ma olen saalis ja kui ma saan elamuse, siis ega ma ei küsi või see on juba teisejärguline, milline teater oli. Kas see oli harrastusteater või külateater. Kõige tähtsam on ju see, et me tuleme saali, et saada elamust. Ja need kolm päeva olid väga rikkad ja me nägime väga häid lavastusi," ütles Kuressaare teatri juht ja žürii liige Piret Rauk.

Salme valla teatri etendus "Vihmameistrid" jäeti žürii poolt tunnustuste välja kuulutamisel kõige viimaseks ja põhjendusega. Eks grand prix`de väljakuulutamine jäetaksegi ju tavaliselt viimaseks.

"Eestimaal kõrgemat kohta ei ole, kui riigifestivali grand prix! /.../ Mul ei ole olnud võimalust kunagi olla riigiteatri esietendusel lava taga. Aga nii siirast rõõmu, kui ühe harrastusteatri esietenduse lavaletulekul , ma ei usu, et kuskil mujal näeb. See ongi ilmselt see põhjus, see koostegemise rõõm, see vahva tunne mis siis on," rääkis Salme vallateatri juht ja lavastaja Maire Sillavee.