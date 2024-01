Vene Teatri õppestuudio muusikalavastus käsitleb tõsist läbi lõbusa vormi

Vene Teatri eksperimentaallaval Ring jõuab publiku ette muusika-lavastus "Mann ist Mann", mille aluseks on Bertolt Brechti samanimeline näidend. Lavastus sündis Vene Teatri õppestuudio teatrilaboris, mida juhendas lavastaja Anton Kiseljus, kelle sõnul on Brecht hetkel väga aktuaalne.

"Võtsin Brechti, kuna tema on selline dramaturg, kes muutub väga aktuaalseks, teravalt aktuaalseks, suisa banaalselt aktuaalseks pöördelistel aegadel," ütles lavastaja Anton Kiseljus. "Praegu tundub, et terve maailm seisab mingi suure katastroofi äärel või on isegi sammu sinna juba astunud ja sellises olukorras muutub Brecht möödapääsmatuks," lisas ta.

"Brecht on teravate aegade dramaturg, kui kõik otsustatakse nüüd ja praegu, kas ja või ei, kui kõik peavad valima, kas olla ühtede või teistega, või kes üldse olla.

Sellepärast ma otsustasin, et just nüüd on vaja Brechti ja just sellisena," selgitas Kiseljus.

Lavastaja lisas, et kabareelik või farsilik vorm toetub ühelt poolt mänguruumile – Vene Teatri keldris asuv Ring lava on aegade jooksul teeninud ka lõbustusasutusena. Teiselt poolt on see aga üdini brechtilik lähenemine.

"Ta ju ise ütles, et teatri ülesanne on õpetada meelt lahutades. Ehk teema on tõsine, aga vorm lõbus." sõnas Kiseljus.

Lavastuse osatäitja ja produtsent Sofia Mihhaljova pole end laval varem niimoodi tundnud. "Väga oluline ja huvitav aspekt, mida me praegu kõik ilmselt kogeme, on see, et me näitame pidu, tantsu ja laulu, aga tegelikult räägime hästi olulisest teemast. Ja tunda seda sellist valu sees, aga samas näidata, et kõik on põnev. Ilmselt see on midagi, mida näitlejal on vaja kogeda elus ja laval," arvas Mihhaljova.

Vene Teatri eksperimentaallaval Ring etendub "Mann ist mann" 11. ja 13. jaanuaril ning 17. ja 18. veebruaril. Lavastust mängitakse vene keeles eestikeelsete subtiitritega.