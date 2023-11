Vene teatris jõuab lavale Mihhail Sebastiani melodraama "Nimetu täht"

Romantilise melodraama keskmes on armastuslugu, mis puhkeb kahe inimese vahel, kes tegelikult ei oleks pidanud kunagi kohtuma. Üks on provintsikooli õpetaja ja teine suurlinnadaam, kes lööb korraks komeedina särama provintsilinna argipäevas.

"See lavastus kõlab nagu viiul," ütles lavastaja Dmitri Kosjakov. "Armastus ongi minu jaoks viiul kõikvõimalikes variatsioonides, kord romantiline, kord karm."

Astronoomiaõpetaja Miroud kehastav Mihhail Manevitš ütles, et tema jaoks räägib see lugu ühildamatu ühildamisest ja galaktikate põrkumisest inimhingede tasandil. "Minu tegelane on teadlane ja õpetaja, kes uurib kosmost," sõnas Manevitš. "Ta on väga täpne ja ratsionaalne, kuid temaga hakkavad järsku toimuma talle arusaamatud muutused tema tundemaailmas ja ümberringi. Linn hakkab lagunema, kõik laguneb ja ta senine maailm kukub kokku."

"See on romantiline lugu, mis räägib inimesest," ütles osatäitja Marika Otsa. "Sellest, et meie maailm on palju avaram, kui käesoleval hetkel näeme. Me laiendame oma silmaringi iga päev, olenemata sellest, kas see toimub teadlikult või juhtub mingite juhuste kokkusattumisel."