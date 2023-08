Vene teater tähistab 75. sünnipäeva "Kirsiaia" installatsiooniga

Vene teater tähistab oma 75. sünnipäeva installatsiooniga "Kirsiaed". Estonia teatri taha on üles rivistatud 75 väikest kirsipuud, kes on kehastunud Tšehhovi tuntud näidendi kangelasteks.

Teatraalne kirsiaed jääb Estonia teatri parki kuuks ajaks, pärast seda peaks aga iga tegelane koos oma sõnumiga jõudma püsivasse elupaika.

Kes tunneb, et tema aeda võiks just tšehhovlik kirsipuu sobida, võib puu kohapeal välja valida ja oma soovist Vene teatrile teada anda.

Vähemalt üks väike kirsipuu on endale omaniku leidnud – tema hakkab kuu aja pärast kasvama Rõõmutarekese lasteaia aias.

"Rõõmutarekese lasteaia õppeaed on väga liigirikas ja me inspireerime peaaegu iga kuu mõnda gruppi tulema meie aeda ja saama sealt inspiratsiooni oma aia pidamiseks," rääkis Rõõmutarekese lasteaia õppealajuhataja Viivika Vahesalu.

"Kirsiaia" installatsiooni autor on Soomes töötav kontseptuaalne kunstnik, lavastaja ja stsenograaf Ksenia Peretruhhina.

"Mulle on tähtis et teater ei ole pelgalt lava ja hoone, vaid teater, see on inimesed. Mulle meeldib mõte, et need kirsipuud lähevad laiali üle Eesti ja sellest tekib teatraalne ja inimlik kaart," sõnas Peretruhhina.

Jalutuskäik Vene teatri tsitaatidest kubisevas sünnipäevaaias võtab ehk veidi aega, sest mõtteainet siin jagub.

"Ta on nii liikuv ja sujuv ja dünaamiline, soovitan kõigil tulla," ütles külastaja Tiina. "See aitab teatri mõtet tuua teatri seinte vahelt välja. Ilus, lihtne ja väga ilus mõte," ütles Rene.