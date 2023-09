Vene teatris tuuakse lavale Beaumarchais' "Figaro pulm"

Vene teatris jõuab lavale Beaumarchais' komöödia "Figaro", mille lavastaja on Riia Vene teatris töötav Sergei Golomazov, kes loodab, et lavastus pakub rõõmu nii publikule kui ka trupile.

Prantsuse dramaturg Pierre Beaumarchais kirjutas näidendi "Pöörane päev ehk Figaro pulm" 1784. aastal. Maailmakuulsaks sai lugu aga tänu Wolfgang Amadeus Mozartile, kes kirjutas selle ainetel koomilise ooperi, mis tänaseni kuulub muusikateatrite kuldrepertuaari. Vene teatri uuslavastus toetub aga näidendile endale.

Golomazovi sõnul räägib näidend vabadusest ja õigusest. "Targa, andeka ja ilusa inimese õigusest vabadusele, õnnele ja armastusele. Sõltumata poliitiliset konjunktuurist, passist, olukorrast, päritolust, riigikorrast, rahvusvahelisest olukorrast," tõi ta välja.

Lavastaja on valinud tempoka bufonaadilaadse vormi, mis tema sõnul peaks rõhutama Prantsuse komöödia vaimu.

"Ma ei nimetaks seda muusikaliseks komöödiaks, ehkki siin on ka teatud tantsulisi ja plastilisi numbreid. Põhimõtteliselt on see näidend, tark ja vaimukas näidend, sõnalavastus, Prantsuse näidend, kus on palju sõnu. Seetõttu mängime me seda tempokalt."

Üht peaosalist kehastab Tartust pärit ja Moskvas näitlejahariduse omandanud Erika Babjak, kes töötab Vene teatris teist hooaega. Tema sõnul pakub Susanne'i roll talle võimaluse end laval tõeliselt välja elada.

Autor Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, tõlkija N. Ljubimov, lavastaja Sergei Golomazov, kunstnik Mihail Khramenko, muusikaline kujundaja Aleksandr Žedeljov, koreograaf Olga Privis, valguskunstnik Anton Andrejuk.

Laval Aleksandr Ivaškevitš, Tatjana Jegoruškina, Aleksandr Žilenko, Erika Babjak, Larisa Savankova, Aleksandr Okunev, Marika Otsa, Mihhail Manevitš, Sergei Furmanjuk, Ilja Nartov, Sergei Tšerkasov, Artjom Veselovski, Tatjana Altõnnik, Oleksandra Levytska, Arina Kulp, Jekaterina Semenova, Kirill Martshuk, Mark Tron, Valeria Sheljakina, Viacheslav Serdiuchenko.