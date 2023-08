Vene Teatri uueks loominguliseks juhiks saab Dmitri Petrenko

Tänavu kevadel välja kuulutatud konkursile laekus 15 kandideerimisavaldust. Pärast kõigi kandidaatide ettepanekute läbitöötamist ja arutamist kohtus komisjon isiklikult viie kandidaadiga ning valis Vene Teatri uueks loominguliseks juhiks noore ja lootustandva lavastaja Dmitri Petrenko.

Komisjoni kuulusid Vene Teatri direktor Svetlana Jantšek, Vene Teatri näitleja Alina Karmazina, Vene Teatri muusikajuht Aleksandr Žedeljov, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja Katre Väli ning Vene Teatri nõukogu liige ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.

Vene Teatri vastvalitud loominguline juht asub ametisse käesoleva aasta 14. septembril. Dmitri Petrenko on praegu ametis Liepaja teatri pealavastajana. Ta on sündinud ja üles kasvanud Lätis, kus omandas ka teatrihariduse. Tema käe all on erinevates Läti teatrites valminud üle 30 lavastuse, teda on tunnustatud mitme lavastajapreemiaga ja ta on pälvinud 2021. aastal eriauhinna Liepaja teatri repertuaari koostamise ja näitlejatega töötamise eest.

Teadmised Balti regioonist, arusaamine ootustest, mida käesolev ajastu teatrile, eriti Vene Teatrile, seab ning edukas pedagoogiline ja trupijuhtimise kogemus on peamised põhjused, miks komisjon langetas valiku Dmitri Petrenko kasuks. Erinevalt varasematest konkurssidest oli loomingulise juhi valikul kaalukaks teguriks ka asjaolu, et Dmitri Petrenko on Vene Teatri kollektiiviga juba tuttav. Tänavu kevadel lavastas ta väikesel laval Soome näitekirjaniku Tomas Janssoni näidendi "Seotud".