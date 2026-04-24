Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi ametikohale

Südalinna teater
Südalinna teater kuulutas välja konkursi loomingulise juhi kohale. Praeguse loomingulise juhi Dmitri Petrenko volitused lõpevad 13. septembril.

Dmitri Petrenko on Südalinna teatri loomingulise juhina töötanud alates 2023. aasta 14. septembrist.

Südalinna teatri direktor Anne-Lii Päiv ütles, et konkurss ei ole usaldamatuse väljendus Dmitri Petrenko suhtes.

"Pean teda andekaks lavastajaks. Konkursi ettevalmistamise käigus arutasime temaga põhjalikult nii teatri hetkeolukorda kui ka edasisi plaane ning meil ei ole erimeelsusi. Sõltumata konkursi tulemusest viiakse kõik juba kavandatud lavastused ellu," lausus Päiv.

Dmitri Petrenko

Petrenko sõnas, et ta on alati toetanud maksimaalset tööalast läbipaistvust ja ta peab selliste konkursside korraldamist oluliseks. "See on tavapärane praktika, mis on kasutusel peaaegu kõikides Eesti teatrites."

Küsimusele, kas ta kavatseb konkursil osaleda, vastas Dmitri Petrenko jaatavalt. "Jah, loomulikult osalen konkursil võrdsetel alustel teiste kandidaatidega."

Kandidaadid saavad esitada avaldusi konkursil osalemiseks kuni 25. maini. Konkursi tingimustega saab tutvuda Südalinna teatri kodulehel. Konkursile esitatud taotluste arv selgub mai lõpus, tulemused tehakse teatavaks juuni alguses.

Toimetaja: Karmen Rebane

