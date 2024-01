Vene teatri juhiks valiti Anne-Li Päiv

"Riigiasutuse juhatuse liikme valib tema nõukogu. Nõukogu kaalus erinevate kandidaatide tugevaid ja nõrku külgi, tehes oma otsuse. Ilmselgelt oli see keeruline," ütles Vene Teatri nõukogu liige Laur Kaunissaare.

Vene Teatri nõukogu liige Jaak Allik ei olnud aga valikuga rahul ning otsustas seetõttu teatri nõukogust lahkuda. "Minu arvates oleks praeguses olukorras, kus kollektiivis on konflikte, tulnud valida uus juht väljaspoolt. Olen veendunud, et selleks oleks pidanud olema inimene, kellel on piisav kunstiline ja isiklik autoriteet ning kes suudaks neutraalselt vaadata teatri olukorda," selgitas Allik ja lisas, et tema arvamus ei puuduta samas kuidagi Anne-Li Päivi. "See on minu põhimõtteline seisukoht."

Jaak Allik oli Vene Teatri nõukogus alates 2015. aastast. Nõukogusse kuuluvad ka Tallinna abilinnapea Tiit Terik, galerist Olga Temnikova, rahandusministeeriumi ametnik Margarita Golovko ja kultuuriministeeriumi nõunik Laur Kaunissaare. Hetkel ei ole veel teada, kes valitakse uueks nõukogu liikmeks.

Uus direktor sõlmib kolmeaastase töölepingu. Novembri alguses välja kuulutatud konkursile laekus 13 avaldust, praegust direktorit Svetlana Jantšekit kandidaatide hulgas polnud.