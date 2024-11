Kiseljus Teatri "Mann ist mann" etendub esmakordselt eesti keeles

Kiseljus teatri venekeelsest lavastusest "Mann ist mann" on valminud eestikeelne versioon, mis esietendub 21. novembril. Lavastaja Anton Kiseljuse sõnul on tegu Eesti kultuuris enneolematu nähtusega.

2024. aasta jaanuaris esietendunud "Mann ist manni" on loonud noor iseseisev meeskond lavastaja Anton Kiseljuse juhtimisel. Lavastuses mängivad kümme noort näitlejat, kes on Vene Teatri õppestuudio kahe eri lennu vilistlased.

Just "Mann ist mann" sai aluseks uue iseseisva teatri loomisele Tallinnas. Kollektiivi eesmärgiks on teha teatrit, mille loojad on eranditult kohalikud noored ja mille lavastused on vähemalt kahes keeles – eesti ja vene – ning mis kajastavad ühiskondlik-poliitilisi teemasid ja räägivad tänapäeva probleemidest. Praeguseks hetkeks on teatri mängukavas kaks lavastust ning eestikeelne "Mann ist mann" on esimene näide kakskeelsest teatrist. Suurem osa trupist astub esmakordselt publiku ette eesti keeles.

"See on Eesti kultuuris enneolematu nähtus. Ma tean, et on olnud projekte, mida on mängitud kahes keeles korraga ja oli lavastusi, mida on mänginud erinevad eesti ja vene näitlejad. Kuid sellist lavastust, kus samad näitlejad mängivad kahes erikeelses versioonis, ei ole ma kunagi näinud. See annab meie meeskonnale võimaluse olla sõltumatu keelebarjääridest ja tuua publikuni tõeline teatri väärtus," ütleb lavastaja Anton Kiseljus.

Eestikeelne "Mann ist mann" tuleb publiku ette Sakala 3 Teatrimaja lavale sel aastal vaid ühel korral 21. novembril. Järgmised eestikeelsed etendused toimuvad järgmise aasta kevadel.