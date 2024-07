Tallinnas avas uksed uus venekeelne teater

"Teatri nimi ütleb ennekõike, et tegemist on autoriteatriga ja kogu vastutus lavastuste eest on minu kanda," ütles Anton Kiseljus. Teatrijuht kuulutas avamisel välja ka tuleva hooaja esietendused. Töös on Shakespeare'i "Romeo ja Julia" ja Boris Pasternaki romaanil "Doktor Živago" põhinev neljaosaline etenduste sari. Esimese lavastuse esietendus on planeeritud 2024. aasta sügiseks.

Värskelt loodud teatrisse kuuluvad mitmed Eesti Vene Teatri teatristuudio lõpetajad ning Viljandi kultuuriakadeemia näitekunsti tudengid. Nende enda teatrisaal, mis on klassikalise blackbox'i asemel valgete seinte ja katuseakendega, mahutab kuni 100 vaatajat.

Oma esimese hooaja avab Kiseljus Teater aga Sakala 3 teatrimajas lavastusega "Mann ist Mann", mis on vene keeles eestikeelsete subtiitritega. Kiseljuse sõnul mängivad nad peamiselt vene keeles ja venekeelsete näitlejatega, kuid peavad oluliseks ka eestikeelset publikut. Ta usub, et venekeelne teater ei ole hetkel Eestis piisavalt kohalikku kultuurikonteksti integreeritud ja on väga halvasti orienteeritud noorele publikule. Lähitulevikus on neil plaan kutsuda lavastustes osalema ka teiste Eesti teatrite kutselisi näitlejaid.

"Tahame teha teatrit, mille loojad oleksid eranditult noored, ja tahame teha lavastusi vähemalt nii eesti kui ka vene keeles. Meie lavastused kajastavad ühiskondlik-poliitilisi teemasid ja räägivad tänapäeva probleemidest," ütles teatrijuht.

Anton Kiseljus on sündinud ja kasvanud Eestis. Moskvas juhtis ta viis aastat erateatrit, mille truppi kuulusid Venemaa Teatrikunsti Instituudi ja Mihhail Štšepkini nimelise Kõrgema Teatrikooli noored lõpetajad.

Kaheksa-aastase professionaalse karjääri jooksul on Anton lavastanud üle 25 lavastuse erinevates keeltes Moskvas, Abhaasias, Lätis ja Eestis 2017. aastal lavastas ta Eesti Vene Teatris draama "Preili Julie". Riias etendub juba teist hooaega vene- ja lätikeelne lavastus "The Last Human", mis põhineb George Orwelli düstoopilisel romaanil "1984". Aastatel 2023–2024 töötas ta Eesti Vene Teatri koosseisulise lavastajana, tõi publiku ette lavastused "Sinine lind" ja "Mann ist mann" ning juhtis draamaprojekti "Lugemine teismelisega".