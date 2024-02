Kalju Terasmaa lapselaps Marianne Leibur: vanaisa suhtus muusikasse suure austusega

Peagi seisavad Leiburil ees kontserdid koos Jassi Zahharovi, Marek Sadama, Karl Madise ja Martin Trudnikovi trioga. Leiburi sõnul saab publik kontsertidel kindlasti nii kaasa laulda kui ka ümiseda.

"Tuttavaid meloodiaid on seal kindlasti väga palju. Ja lisaks itaalia ning prantsuse keelele laulame me ikkagi ka eesti keeles. Just nendest prantsuse lugudest on Lauri Leesi teinud väga suurepäraseid tõlkeid," rääkis Leibur.

Muusikalisest perest pärid Leiburi vanaisa oli Kalju Terasmaa, kes lapselapse sõnul õpetas talle lisaks muusikale ka palju muud. "Vanaisa mängis vibrafoni, timpaneid, laulis, vilistas ja mida kõike veel. Aga mina õppisin temaga koos näiteks malet mängima. Muusika osas – ma sain sellest võib-olla alles hiljem aru, kui suure austusega ta muusikasse suhtus," meenutas Leibur, kelle lemmiklooks vanaisa esituses on "See mees".

Suvel esietenduvas vabaõhulavastuses "Rohelised niidud", mis jutustab Eesti Raadio Meeskvarteti loo, kehastab Kalju Terasmaad lavastaja Priit Võigemast. Leiburil on lavastuses samuti oma osa. "Ilmselt neid rolle saab olema mitmeid, aga ma veel seda loori ei kergitaks."