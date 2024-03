EMMA kunstimuuseum ostis oma kogusse Sandra Sirbi maalisarja

Sandra tööd on kõrvuti Eesti kunsti meistrite Leonhard Lapini ja Siim-Tanel Annuse teostega. EMMA muuseumi juhi Pilvi Kalhama hinnangul on Sandra tööd ka sobivas dialoogis Soome modernismiga.

"Peame oluliseks oma kollektsiooni laiendamist. See on ka viis, kuidas kunstnikke, eelkõige tegevkunstnikke toetada. See eraldab muuseume ka teistest kunstiinstitutsioonidest ja organisatsioonidest nagu galeriid või kunstihoone tüüpi asutused või kultuurikeskused," ütles EMMA tegevjuht Pilvi Kalhama.

"See oli väga suur ja positiivne üllatus, mul on äärmiselt hea meel selle üle, et mu tööd on siia jõudnud. Maaliseeria nimi on "Üleminekud", see koosneb 16 maalist, mis on maalitud vineerile. Olen üritanud anda edasi liikumist ja muutumisi, mis meie keskel on," kommenteeris kunstnik Sandra Sirp.

Endisesse trükikotta rajatud muuseum on unikaalne juba sellepärast, et kogu hoone toetub sellistele sammastele, mis tähendab seda, et näituseruume võib ümber kujundada kuidas iganes.

"Meil on selline maja, kus seinad liiguvad paigast, raske öelda, kui palju meil on näitusesaale, sest liigutame seinu nii palju, ruumid muutuvad. Meil on palju rahvusvahelisi näitusi, mais avatakse Tshcabalala Selfi näitus, teeme suurte rahvusvaheliste nimedega koostööd," ütles EMMA peakuraator Ingrid Orman.

"Katselise konkretismi" näitus Espoos EMMAs jääb avatuks aastaks ajaks.