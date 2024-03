Loomingu Raamatukogus ilmub Mart Kanguri luulekogu

Mart Kangur jätkab oma kuuendas luulekogus katseid armastusest üle saada, aga mässib end üha sügavamale sisse. Tema tekstid on korraga valusalt verilihal ja kelmikalt mängulised, tumedalt tundelised ja tantsisklevalt filosoofilised.

Kanguri poeetiline ruum ulatub sisekaemuslikest jõeorgudest ja padrikutest Ukraina sõjatandriteni.

Katkend

"Pöörduks"

kui sa paned

oma raskuse mu peale

hakkab mul kergem

sa oled nagu raskustekk

rahustav ja lõdvestav

paned kogu oma raskuse

minu peale

toetud mu peale

näitad ennast

näitad oma valu

ja tumedust

ja mul hakkab kergem

ma tõusen lendu

su raskuse all

*

me elame oma elu salajas

avalik elu ei tähenda midagi

see on nagu tolm

nagu viirastus

vari

me elame üksi

öösel pimedas

talvel

see saab avalikuks

kui aeg saab täis

kui aeg

ja avalikkus

laiali pudenevad



me elame vaikides

see siin on vaikus

*

kõik asjad mis vanasti olid

loomulik nuhtlus

on nüüd

ebaloomulik õnnistus

kärbsed

(veel on putukaid!)

külm ja lumerohke talv

lapsed

Y-kromosoom

üksindus

literaatide seltskonna

puudumine

see et elu

on nii lühike

võsa ja muda

(oo see jumalik

kõdupadrik!)

ja et igavikku

ei ole

*

öösel on kõik tagurpidi

linnud lõhnavad

lilled laulavad

taevas kannab

maa on lahti

süda mõtleb

aju lööb

meeli

vahule

*

ühtesid ja samu asju käian

ja käian muusikat

sketše jutte

rattamarsruute

kuni miski minus

läheb teravaks

*

kõigest hoolimata

olen ma üleni täis elu

miski muu ei mahu sisse

olen elust pungil

pakatamas

olen elupall

tukslev elukera

olen üleni olemine

eimiski ei mahu sisse

ahastus surutakse

väga ahtaks

selles tohutus

laienemises