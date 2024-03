Toidufilmide festivali avab dokfilm Taani tipprestoranist Noma

"Noma ja selle rajajad René Redzepi ning Claus Meyer on põhjamaise köögi uuel tulemisel olnud hindamatud teerajajad ning seoses restorani senisel kujul peatse sulgemisega teeme Toidufilmide festivali avaseansiga kummarduse nende mitmekümneaastasele tegutsemisele ja panusele," kommenteeris festivali kaasasutaja Taivi Koitla.

Kokku linastub Toidufilmide festivali raames seitse dokumentaalfilmi. "Muu hulgas saab kaasa elada tõeliselt erilise tipprestorani Koks kolimisele Gröönimaale filmis "Restoran maailma äärel", vaadata maailma esimese vanglas asuva restorani InGalera köögipoolt filmis "Tere tulemast vanglasse" ning minna rännakule läbi Ukraina nende rahvusroa boršisupi autentse retsepti otsinguil filmis "Borš. Salajane koostisosa"," lisas festivali kaasasutaja Helen Saluveer.

Toidufilmide festival alustas 2019. aastal, tänavu toimub festival 10. kuni 14. aprillini kinos Sõprus, eriseanss leiab aset ka Tartu Elektriteatris. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsete subtiitritega.

Festivalil linastuvad:

"Noma: mu täiuslik torm" (Noma: My Perfect Storm)

Režissöör: Pierre Deschamps

Režissöör Pierre Deschamps veetis rohkem kui kolm aastat Nomas jälgides tunnustatud kokka ja saades sissevaate ka kõige tundlikematele olukordadele ja pingelisse igapäeva. Täiuslik kulinaarne torm, kus 45 lauatäit perfektselt serveeritakse nelja tunni jooksul kaks korda päevas. Ajatuna näiv dokumentaalfilm, mis on inspiratsiooniks neile, kes on Nomasse jõudnud kui ka neile, kes sinna ei jõuagi. Film pälvis valmimisaastal San Sebastiani filmifestivalil parima kulinaarse dokumentaalfilmi auhinna.

"Tere tulemast vanglasse (Benvenuti in Galera)

Režissöör: Michele Rho

Dokumentaalfilm "Benvenuti In Galera" jälgib projekti "InGalera" lugu: tegemist on maailma esimese restoraniga, mis on avatud justnimelt vanglas. Siin töötavad mehed püüavad leida endale uut väljundit, uut hingamist, uut lugu. Nende jaoks tähendab töö restoranis lunastust, elu ja tulevikku. Kuid see pole vangidele vaid töökoht, see on ka innovaatiline viis kogukonna kaasamiseks vangla reaalsusesse uudsel moel - restoran on sillaks vangla ja välismaailma vahel.

"Restoran maailma äärel" (The Most Remote Restaurant in the World)

Režissöör: Ole Juncker

Maailma ühes kõige kaugemas nurgas asub tilluke asustus, vanim Gröönimaal. Ainus viis sinna jõudmiseks on paadireis üle jäise Põhja-Jäämere. Hoolimata ilmsetest takistustest on Michelini tärniga pärjatud kokk Poul Andrias Ziska veendunud, et avab seal maailmatasemel gurmeerestorani. Aga peagi tuleb silmitsi seista keeruliste väljakutsetega. Kuidas teha süüa, kui pole olemas vajalikku kööki? Ja kas üldse on võimalik luua sild uustulnukate ja traditsioonilise eluviisi vahel?

"Borš. Salajane koostisosa" (Borsch. Sekretnyi ingredient)

Režissöör: Dmytro Kochnev

Tuntud kokk Yevhen Klopotenko rännakule läbi Ukraina, et avastada erilisi borširetsepte ja leida suppi ainulaadseks muutvaid salajasi koostisosi. Reisi käigus jõuab ta järeldusele, et kõige olulisemad ei olegi erinevad komponendid, vaid inimesed, nende väärtused ja lood. See on lugu maitsest ja armastusest. Dokumentaalis valmib borš Tšernobõli tuumaelektrijaama sööklas või Užgorodi keskuse kail, Lvivi peenes restoranis, Transkarpaatia mäetipus ja mitmel pool mujal.

"Rioja, tuhande veini maa" (Rioja, la tierra de los mil vinos)

Režissöör: José Luis López-Linares

Tuntud veinipiirkonna - Rioja - fookusesse seadnud dokumentaalfilm paljastab kogu väärtusahela sellega seotud inimlike lugude kaudu. Miks ja millal just see piirkond esile kerkis ja mis saab uutest põlvkondadest? Kuidas väiketootjad saavad hakkama suurtootjate kõrval? Põhjalik film loob silla territooriumi, pinnase eripära, tarkuse, traditsioonide, päritolu ja tuleviku vahel. Kütkestav pildikeel ja kohalike lood proovivad anda vastuseid, mis on Rioja vein ja mis teeb selle nii eriliseks.

"Appi tuleb vetikas!" (Send Kelp!)

Režissöör: Blake McWilliam

End vetikanohikuks nimetav seikleja Frances Ward on valmis loobuma kõigest, et alustada vetikafarmi loomist Kanada läänerannikul. Dokumentaal jälgib Francesi otsinguteekonda, mis viib ta Vaikse ookeani avarustesse, kus ta kavatseb rajada ühe ainulaadse esimese omanäolise farmi. Kuid selleks vajab ta abi teadlastelt, ettevõtjatelt ja muudelt ekspertidelt, kes teavad selle imepärase organismi väljakutseid ja ka hämmastavat potentsiaali. Teel olles leiab Frances lootusekiire, mille vetikad võivad pakkuda mitte ainult meie planeedile, vaid ka talle isiklikult.

"Ka seened räägivad" (The Mushrooms Speak)

Režissöör: Marion Neumann

Dokumentaalfilm paljastab seente raviomadused, tõrksa vastupidavuse ja kohati ulmelise taastumisvõime. See põnev teekond viib meid jalutama seente salamaailma ja erinevatesse maailma paikadesse - nii metsadesse, põldudele, prügimägedele kui ka linnakaosesse -, pakkudes mõtteainet sellest, kui sügavalt inimkond seentega seotud on, kui ka koostöövõimalustest.