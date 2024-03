"Vaesekeste" režissööri uus film jõuab kinodesse sel suvel

Oscaritelt neli auhinda korjanud filmi "Vaesekesed" režissöörilt Yorgos Lanthimoselt on oodata järgmist linateost juba tänavu juunis, mil kinodesse jõuab "Kinds of Kindness". Taas teevad kaasa Emma Stone ja Willem Dafoe.

"Kinds of Kindness" kujutab endast omamoodi triptühhonit, kolmest looliinist koosnevat lugu, mis räägib mehest, kes üritab oma elu üle kontrolli saavutada, politseinikust, kelle naine, kes merel kadunuks jäi, on koju naasnud, kuid käitub nagu täiesti teine inimene, ja naisest, kes on pühendanud end ühe kindla eriliste võimetega inimese leidmisele, kes on määratud saama suureks spirituaalseks juhiks.

Lanthimos kirjutas stsenaariumi koos Efthimis Filippouga, kellega ta on kahasse kirjutanud ka oma eelmised filmid "The Lobster" (2015), "Killing of a Sacred Deer" (2017) ja "Dogtooth" (2009).

Filmis astub üles "Vaesekeste" eest parima naispeaosa Oscari pälvinud Emma Stone ning samuti "Vaesekestes" kaasa teinud Willem Dafoe ja Margaret Qualley. Üles astuvad veel näitlejad Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ja Hunter Schafer. Alwyn mängis ka Lanthimose 2018. aasta filmis "Soosik".