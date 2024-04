Kanti sünniaastapäevaks valmival näitusel tuuakse publiku ette tema käsikirjad

"Immanuel Kanti võib pidada õhtumaise filosoofia ainsaks suurkujuks, kes on võrsunud meile lähedasest kultuuriruumist, kui võtta mõõdupuuks Platon, Aristoteles ja Descartes," rääkis näituse kuraator, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi lektor Eduard Parhomenko. "Kanti vahetud õpilased ja mõttekaaslased õpetasid taasavatud Tartu Ülikoolis. Kuna ülikooli raamatukogus on hoiul tema originaalkäsikirjad ja kirjavahetus, oli meil piisavalt põhjust ja materjali, et näitus kokku panna."

Nii ongi avataval näitusel filosoofi loengukursuste käsitsi kirjutatud materjalid ja kirjad kaasaegsetele, näiteks Johann Gottfried Herderile, samuti tema teoste esmaväljaanded. Lisaks saab tutvuda käsikirjade ja trükistega, mis kajastavad Kanti filosoofia vahetut retseptsiooni Eestis, eelkõige Tartu Ülikoolis 19. sajandi alguses. Lisaks on väljas Kanti surimask, mis osteti Tartu Ülikoolile 19. sajandi Saksa arsti ja neuropsühholoogia rajaja Franz Joseph Galli kogust.

"Käsikirjade ja muude tekstide kõrval tahame tutvustada ka Kanti kuulsat taevavaadet, milles peegeldub omal moel tema filosoofia," selgitas Parhomenko näituse pealkirja tähendust. "Oleme seda kõrvutanud tema õpilase Gottlob Benjamin Jäsche taevavaatega, et näidata Kanti filosoofia teisenemist Tartus üle-eelmise sajandi esimeses pooles."

Näitusega koos saab alguse ka kaheksast 35-minutilisest ettekandest koosnev loengusari, millega antakse ülevaade Kanti filosoofiast ja selle mõjust kolme sajandi jooksul. Esimene loeng, kus ettekannetega esinevad Meelis Friedenthal ja Janika Päll, toimub pärast näituse avamist.

Näitus "Kant 300 Tartus: käsikirjadest taevani" valmis ülikooli raamatukogu ning filosoofia ja semiootika instituudi koostöös. Lisaks Eduard Parhomenkole koostasid väljapaneku ülikooli poliitikateooria kaasprofessor Eva Piirimäe, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Moonika Teemus ning erialainfo spetsialist Elo Tõnisoo. Näituse kujundaja on Maarja Roosi.

Näitus on avatud 5. maini.