Martin Kuuskmann ja Jovino Santos Neto tõid bossanoovarütmid Eestisse

Eesti päritolu Ameerika fagotimängija, Grammyle nomineeritud Martin Kuuskmann ja Brasiila päritolu Ameerika džässpianist Jovino Santos Neto on sõbrad, kes on juba aastaid Ameerikas koostööd teinud. Brasiila muusikat on nad Ameerikas koos esitanud kümneid kordi, kuid sel nädalal astuvad nad bossanoovarütmidega üles ka Eestis.

"Ma arvan, et tegemist on väga huvitava duo kontserdiga, sest kui sa mängid koos bändi, ansambli või orkestriga, siis on sellega seotud palju inimesi. Kui mängime vaid kahekesi, juhtuvad asjad hetkes. Nii et see ei ole klassikaline dzässkontsert, kuid ma arvan, et sealt leiab selle hetkes olemise ja tunnetuse," rääkis džässpianist Javino Santos Neto.

Martin Kuuskmanni sõnul tunneb ta brasiilia muusikaga erilist sidet ja tema arvates ei tee bossat pill, vaid oluline on emotsioon ja tunnetus.

"Ma tunnetan neid rütme ja mulle meeldib nende sees elada, nii et see ei ole keeruline, aga samas ei saa seda labajalatantsuna ka mängima minna. Sa pead seda muusikat ikka tundma," lausus Kuuskmann.

Javino Santos Neto ütles, et pianistina pakub talle koos Kuuskmanniga musitseerimine palju. "Ta ei improviseeri nagu džässimängija, vaid tõlgendab muusikat nagu laulja. Ta suhestub muusika emotsionaalse sõnumiga ja seetõttu on mul temaga väga lõbus koos mängida," kiitis ta.

Kontsert "Brasiilia serenaad" toimus kolmapäeval Pärnus, ees ootavad esinemised veel Tallinnas, Tartus ja Jõhvis.