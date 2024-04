PÖFF esitleb Cannes'i filmiturul Eeva Mägi peagi valmivat filmi "Mo Papa"

Eeloleval talvel ekraanile jõudvas draamas üritab vanglast vabanenud Eugen alustada uut elu. Ta võtab ühendust oma isa Helmariga, kes ta pärast sündimist hülgas – paraku ei lase traumaatiline minevik Eugenist lahti ja ta leiab end üha uuesti lõputust vägivallaringist. Eugenit mängib Jarmo Reha ja Helmarit Rednar Annus, filmi toodavad Sten-Johan Lill ja Eeva Mägi.

Esitlus kuulub ühe maailma suurima filmituru Marché du Film programmi "Goes to Cannes", kus seitse kutsutud festivali ja filmiturgu tutvustavad müügiagentidele, levitajatele ja festivalide programmikoostajatele uute talendikate autorite järeltootmises filmiprojekte, sillutamaks neile teed rahvusvahelisele turule.

Kokku viib PÖFF Cannes´i viis filmiprojekti, mille seas on veel Leedu režissööri Romas Zabarauskase "Aktivist" (The Activist), Slovaki režissööri Tereza Nvotová "Isa" (The Father), Portugali režissööri Paolo Marinou-Blanco "Lõvidest unistades" (Dreaming of Lions) ja Tšiili režissööri Nicolás Postiglione "Surelik ilu" (Beautiful Yet Mortal).

"Eriti hea meel on selle üle, et kõik autorid on meile varasemast tuttavad, üritame neid toetada nii palju, kui saame," ütles PÖFF Goes to Cannes kuraator Triin Tramberg.

Esitletavad filmid valiti välja rahvusvahelisel konkursil. Kaks neist on osalenud arendusfaasis PÖFFi filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event ja kolme puhul on nende autorite varasemaid filme esilinastatud PÖFFil.

PÖFF kuulub "Goes to Cannes" esitlejate sekka neljandat aastat järjest, kaasatud on veel Adelaide´i, Taipei Kuldse Hobuse, Solothurni ja Queer Screeni – Mardi Grasi filmifestival ning Ladina-Ameerika suurim audiovisuaalne turg Ventana Sur ja Aasia suurimaid filmiturge Hong Kong – Asia Film Financing Forum.

Lisaks on PÖFF kutsutud teist aastat järjest programmi "Fantastic 7" esitlejaks, kus seitse mainekat festivali tutvustavad selles peagi ekraanile jõudvaid fantaasiafilme, mis on välja kasvanud nende filmitööstusprogrammidest. Cannes´i kaasa võetava projekti kuulutab PÖFF välja lähiajal.

14.–22. maini toimuv Marché du Film on maailma suurimaid ja olulisemaid filmiturge, kus igal aastal osaleb ligemale 4000 filmiprojekti või filmi ja mida külastab üle 12 000 delegaadi kogu maailmast.