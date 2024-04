Francis Ford Coppola 40-aastane kireprojekt esilinastub Cannes'i filmifestivalil

"Megalopolist" võib õigustatult nimetada Coppola kireprojektiks. Filmitegija kirjutas stsenaariumi juba 1980. aastatel, päevavalgust näeb film aga nüüd, peaaegu 40 aastat hiljem. Seejuures on Coppola oma filmi tegemisse panustanud üle 100 miljoni dollari enda isiklikku raha.

"Megalopolises" astuvad üles mitmed tuntud näitlejaid, nende seas Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf, Talia Shire, Jason Schwartzman, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Baily Ives, Grace VanderWaal ja James Remar.

"Megalopolis" leiab aset alternatiivreaalses versioonis New Yorgist, Uus-Roomas. Filmi ametlikus tutvustuses seisab järgmiselt: "Selles eepilises loos poliitilisest ambitsioonist, geniaalsusest ja vastuolulisest armastusest kummitab Rooma saatus kaasaegset maailma, mis ei suuda toime tulla enda sotsiaalsete probleemidega."

"Rooma vabariik oli eeskujuks minu koduriigile Ameerikale ja tema institutsioonidele ning seejuures ka mu filmile "Megalopolis"," on Coppola kommenteerinud. "Minu huvi aluseks on poliitiline võitlus, milles vabariigi huvid allusid üksikute võimukate meeste tahtele, kes kasutasid poliitiliste osapoolte vahendeid enda rikkuse ja võimu suurendamiseks, toetudes seejuures sõjaväele ning andes seeläbi viimase löögi juba kokkuvarisemise äärel konstitutsioonile," lisas ta.

Cannes'i filmifestivali kogu kava avalikustatakse neljapäeval, 11. aprillil. Praeguseks on teada, et suurtest filmidest teevad võistlusväliselt kaasa George Milleri "Furiosa: A Mad Max Saga", Kevin Costneri western "Horizon: An American Saga" ning festivali avafilm, Quentin Dupieux "The Second Act", kus peaosades astuvad üles Léa Seydoux ja Vincent Lindon.

Francis Ford Coppola oli esimene režissöör, kes on võitnud Cannes'i Kuldse Palmioksa kaks korda, 1974. aastal filmiga "Conversation" ja 1979. aastal filmiga "Apocalypse Now".