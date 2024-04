Ajaloomuuseum tähistab sünnipäeva näitusega mitmerahvuselisest Eestist

Näituse aluseks on ajaloolase Timo Aava Viini ülikoolis kaitstud doktoritöö. 1925. aastal võttis Eesti parlament vastu seaduse, mis andis täiemahulise kultuurautonoomia õiguse kõigile Eestis elavatele vähemalt 3000 kodanikuga vähemusrahvustele.

Õigust kasutasid juudid ja sakslased, kes olid ka kõige agaramad seaduse eestkõnelejad. Teksti- ja dokumenditihe väljapanek annab mõtteainet eri huvigruppide kooseksisteerimise võimalikkusest ka tänapäeval.

"Võib olla see laiem mõte, et lihtsalt mõelda, küsida, kuidas me riigina toimime, riigina ja ühiskonnana, mis koosneb mitte ainult erinevatest rahvustest, vaid üldse erinevate huvide ja meelsustega gruppidest, et kuidas selline ühiskond võiks toimida, et siin me fokusseerime just rahvuse, keele, hariduse küsimusele, aga tegelikult need haakuvad oluliste teemadega alates rändekriisist, mitmekeelsest haridusest, ühiskondlikest lõhedest. Nendest teemadest aitab näitus mõelda ja annab võib olla ajaloolise sügavuse neile arusaamadele ja aruteludele," ütles kuraator Timo Aava.