Galerii: Suurgildi hoones avanes näitus "Ülo Sooster. Vangla ja armastus"

Näitus "Ülo Sooster. Vangla ja armastus" kirjeldab kunstniku loometee algust. Soosteri elus oli kolm märgilist paika: Hiiumaa (kodu), Tartu (Tartu Riiklik Kunstiinstituut) ja Karaganda (vangilaager). Kõik need paigad on jäädvustatud ka kunstniku maalidel ja graafikas. Vaataja saab tutvuda Soosteri Hiiumaalt pärit andeka perekonnaga ning õppida tundma 1940. aastate Tartu Riiklikku Kunstiinstituuti ja kunstniku kaasüliõpilasi.

Lõpuks pakub näitus valikut Soosteri vangilaagris tehtud töödest. Gulagi ja armastuse teema läbib kogu ekspositsiooni. Ülo Sooster arreteeriti 1949. aastal koos viie kunstnikust sõbraga. Karaganda vangilaagris tuli viibida seitse pikka aastat, kuid sellesse aega mahtus ka helgemaid hetki – just seal kohtus Sooster oma armastatu, tulevase naise Lidia Serhiga.

"Ülo Sooster. Vangla ja armastus" on näitus-jutustus ande jõust, armastusest ja püüdlusest vabaduse poole, ühtlasi on see hingestatud õppetund ajaloost. Näitusekülastajal on võimalus näha Soosteri perekonnale kuuluvat laagrijoonistuste kollektsiooni, aga ka maale ning graafikat Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Hiiumaa muuseumi, Eesti Kunstiakadeemia ning eraisikute kogudest. Väljapanekut täiendavad koopiad haruldastest fotodest ja arhiividokumentidest.

Näitus "Ülo Sooster. Vangla ja armastus" on Suurgildi hoones (Pikk 17, Tallinn) avatud 8. märtsist 22. juunini 2024.

Kuraatorid: Tenno Pent Sooster, Ksenija Remezova

Arhitektuurne disain: Vitali Valtanen

Graafiline disain: Julia Valtanen

Projektijuhid: Mikhail Ayvazov (Sooster Foundation SA), Kristi Leps (Eesti Ajaloomuuseum)