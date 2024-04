ERM-is avaneb sürrealismi 100. aastapäevale pühendatud näitus

Näituse Tšehhi osa kuraator Anna Pravdová ütles, et kuigi Ülo Sooster on ka neil Praha rahvusgalerii kollektsioonis esindatud, oli tema jaoks positiivne üllatus, et eesti kunstis nii palju sürrealismi leidub. "Üllatas ka see, et tšehhi sürrealism oli eesti kunstnikele teada ja võis neid kui mitte mõjutada, siis inspireerida. See oli minu jaoks väga tore avastus," tõdes Pravdová.

Kui Praha oli 20. sajandil Pariisi kõrval sürrealismi olulisim keskus Euroopas, siis Eestis on nii-öelda päris sürrealiste väga vähe. Küll aga võib sürrealistlikke tunnuseid leida juba esimese vabariigi ajast Eduard Wiiralti ja Karin Lutsu teostest. Sürrealismi järjepidevamad esindajad koondusid näituse kuraatori Joanna Hoffmanni sõnul suuresti just Tartusse.

"Para89 rühmitus ei mõelnud endast kui Tartu grupist, aga nende juhtfiguur oli alguses Ilmar Malin, kes ikkagi on tartlane ja üks Eesti järjepidevatest sürrealistidest. Ja muidugi Ülo Sooster, keda me ka oleme siin nimetanud ikkagi päris sürrealistiks, tema õppis ka Tartus ja pärast elas Moskvas, aga tal olid tihedad suhted Tartu sõpruskonnaga," rääkis Hoffmann.

Eesti ja Tšehhi kunstnike loomingu vahel on mõned teosed sürrealismi tuntumatelt nimedelt ka teistest riikidest, nagu näiteks Max Ernst ja Man Ray. Tartu kunstimuuseumi enda kogust on välja toodud ka Salvador Dali graafiline leht.

"Dali pisike leht on siin selline mõnus nüanss, aga tõmbenumbriks pean mina ikkagi aardeid Prahast. Näiteks Toyen oli Praha sürrealist, keda ka sürrealismi manifesti autor Andre Breton nimetas üheks olulisemaks 20. sajandi kunstnikuks," sõnas kuraator.

Näitus "Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood …" avaneb Eesti Rahva Muuseumis 4. aprillil ja on üleval septembri alguseni.