Todd Phillipsi järg "Jokkerile" sai esimese muusikalise treileri

Teine osa läheb edasi sealt, kus esimene pooleli jäi. Arthur Fleck ehk Jokker on toimetatud Arkhami vaimuhaiglasse, kus ta kohtub Lady Gaga kehastatava Harley Quinniga. Omavahel armutakse, murtakse kinnipidamisasutusest välja ning suundutakse Gothami linna tänavate vahele hullunult laulma ja tantsima.

Uus film kujutabki endast eeldatavalt n-ö jukebox-muusikali ehk muusikalist linateost, mille heliriba ei põhine originaalmuusikal, vaid koosneb juba laialt tuntud pop-lauludest. Värskes treileris kõlab näiteks Hal Davidi ja Burt Bacharachi lugu "What The World Needs Now Is Love".

Phillips ütles ise, et filmi muusikaliks määratlemine pole täielikult korrektne, kuid sisaldab sellegipoolest arvukalt laulu- ja tantsunumbreid. "Ma ütleks, et tegu on filmiga, milles muusikal on oluline osa. See ei kaldu esimesest filmist väga palju kõrvale. Arthuri sees elab muusika," kommenteeris režissöör.

"Joker: Folie à Deux" jõuab kinodesse 4. oktoobril 2024.