Toidufilmide festival süübib tipp-köökidesse ja tulevikuinimese toidulauale

Festival algab täna Briti täispika dokiga, mis teeb kummarduse korduvalt maailma parimaks tunnistatud kultusrestoranile Noma, mis järgmisel aastal senisel kujul tegevuse lõpetab.

Kannapöörde teeb Itaalia linateos, mis kutsub vaataja maailma esimesse vanglas avatud restorani. Tipptasemel toiduelamusi võib saada ka maailma äärel Gröönimaal, samal ajal kui Ukrainas püütakse leida kõige õigemat borširetsepti.

Festivali korraldaja Helen Saluveeri sõnul lähevad toidufilmid inimestele korda, sest me kõik sööme iga päev ja toit on inimeste jaoks oluline valdkond. "Filmid avavad seda poolt, mida me tavaliselt ei näe," selgitas Saluveer.

"Tõesti on viimastel aastatel olnud tunda, et tulevikutoidu teema on see, mis kõnetab nii tegijaid kui loodetavasti ka vaatajaid. Sel aastal näitame näiteks vetikafilmi. Ka seenefilm, kus avatakse seenemaailma erineval moel, on hästi lahe," lisas ta.

Filmid jooksevad Tallinnas kinos Sõprus ja eriseanssidel Tartu Elektriteatris.