Dizzee Rascal: näen vaeva, et inimesed saaksid lõbutseda

30. aprillil esineb Tallinnas grime'i pioneer Dizzee Rascal. "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas räppar, et kuna eelmine kontserttuur võttis mehe põlved läbi, siis seekord valmistub ta kontsertideks jõusaalis ja lootis, et hea vormiga murrab ta lahti ka kõige vaoshoitumad eestlased.

Dylan Kwabena Millsi ehk Dizzee Rascalit peetakse üheks läbi aegade suurimaks briti räppariks. 20 aastat tegutsenud muusik andis veebruari alguses välja kaheksanda albumi "Don't Take It Personal". Volbriööl jõuab räppar esimest korda ka Eesti fännide ette.

Möödunud aastal täitus 20 aastat ka Rascali debüütalbumist "Boy In Da Corner", mille ilmumise aegu oli artist kõigest 19-aastane. Oma kõige esimese loo "Ready 4 War" kirjutas Rascal 15-aastasena. "Kuna olin nii noor, siis olid kõik pahviks löödud, et ma midagi sellist teha suudan. Ühtäkki sain reisida ja terves maailmas kontserte anda, suhtlesin päevad läbi meediaga ja andsin intervjuusid. Ma võtsin seda iseenesestmõistetavana, see oli lihtsalt midagi, mis juhtus. Nüüd saan ma aru, kui suur asi see oli," tõdes räppar "Ringvaatele" antud intervjuus.

"Ma ei tahaks öelda, et mul vedas, aga mul tõesti vedas, et mu esimesel albumil läks nii hästi nagu läks, sest debüütalbumitega juhtub seda harva," lisas ta.

Esimesed muusikalised katsetused andsid noorele räpparile sellise hoo sisse, et 2003. aastal võitis ta maineka Mercury Prize'i. Tema laulud on vallutanud muusikaedetabeleid kogu maailmas ning lugu "Bonkers" kõlas tema esituses isegi 2012. aasta Londoni olümpiamängude avatseremoonial.

Täna on räppar enda sõnul reisimise pärast rohkem elevil kui ta varem on olnud. "Eestisse tulen ma ka ennekõike sellepärast, et me pole seal varem käinud. Oskan nüüd rohkem hinnata seda, kuhu muusika mind viib. Varem jäi see pigem ähmaseks ja ma lihtsalt ilmusin kohale," rääkis Dizzee.

Enda viimasel albumil on Rascal rõõmus, et saab rääkida oma elust täiskasvanuna. "Ma ei ürita enam poisike olla. Aga helipilt on ikkagi energiline. Tahan, et inimesed saaksid selle saatel tantsida ja seda kaifida," rääkis Dizzee ning lisas, et proovis energiat hoida üleval ka albumit lindistades. "Higistasin ikka korralikult. Olen enda vastu päris karm. Ma võin nelja rida 12–13 korda linti võtta, kuni tunnen, et esitus ja tunne on õige. Lõpuks olin omadega ikka täiesti läbi," tõdes Dizzee.

Kontsertide põhjal on räppari enda lemmikud viimaselt albumilt "What You Know About That". "See laul läheb väga hästi peale. Aga ausalt öeldes meeldib mulle suurem osa albumist. See on album, mida suutsin ka ise kuulata ja ei pidanud seda kinni panema, see ei andnud põhjust enda suhtes liiga kriitiline olla," tõdes mees.

Värskele albumile vaatamata on räpparil peagi ilmumas ka mõned uued lood. "Ma püüan alati stuudios käia. Mõnikord on küll nädalaid, kui tunnen, et ma ei taha arvuti lähedalgi olla. Vahel seda juhtub, aga üldiselt püüan alati uusi lugusid tulemas hoida, kui saan," ütles Dizzee.

Varasemas intervjuus on räppar öelnud, et tahab vallata muusikat nii nagu Bruce Lee valdab võitluskunste. "Kui Bruce Lee veel elus oleks, siis läheneks ta oma võitluskunstile teistsuguse filosoofiaga. Minu ja muusikaga on sama lugu. On veel palju, mida ma ei tea. Ma ei oska klaveritki mängida. Saan oma muusika kuidagi tehtud, aga mul pole muusikalist haridust. Sellest saaks juba alustada," tõdes Dizzee.

Rascal on koostööd teinud ka paljude teiste maailmakuulsate muusikutega nagu Noel Gallagher ja Calvin Harris. Üheks meeldivaimaks üllatuseks enda koostööpartneritest peab räppar Shakirat. "Ainuüksi juba see, et jõudsin ta stuudiosse ja sain temaga koos töötada, on suur asi. Kõik juhtus väga viimasel minutil, mind kutsuti mõni tund varem. Ma ei suutnud seda uskuda. Shakira oli väga lahe, kui kohtusime. Kõik oli väga lahe," rääkis Dizzee, kes esitas lugu "Loca" koos Shakiraga ka 2010. aasta MTV Euroopa muusikaauhindadel. "Shakira on tõeline stiihia," tõdes räppar.

Vabal ajal kuulab räppar ise palju vanemat muusikat. "Kuulan päris palju post-diskot, mitte päris diskot. Sellist lahedat ja funky't muusikat, mille saatel on hea ringi sõita. Drum and bass'i ka," rääkis Dizzee.

Algavaks Euroopa turneeks valmistub räppar jõusaalis käies, sest eelmine tuur võttis mehe põlved läbi. "Uuel turneel tuleb seitse päeva järjest esineda. See on päris karm, nii et püüan ennast tervena hoida. Keskendun oma vormile. Aga ma olen positiivse suhtumisega, olen selleks valmis. Tahan inimestele midagi ehedat pakkuda. Kui ma lavale tulen, on mul tõsi taga. Näen vaeva, et inimesed saaksid lõbutseda," selgitas ta.

Eestlaste tagasihoidlikkust meest ei heiduta. "Selliseid inimesi on. Mäletan, kui esimest korda Jaapanis käisin, andsin kontserti ja tundus, et inimesed lihtsalt vaatavad mind. Mõtlesin, et mis neil küll viga on. Mis toimub? Aga pärast iga laulu plaksutasid nad maruliselt. Ma ei saanud algul nende kultuurist aru. Nad austasid mind nii väga, et lasid mul enne esineda ja siis reageerisid. See lõi mind pahviks, arvasin, et teen midagi valesti," muigas räppar.

"Võib-olla eestlased ei olegi nii vaoshoitud. Võib-olla näete tol õhtul hoopis teist tüüpi eestlaseid," rääkis Dizzee. "Väga äge, et saan Eestisse tulla. Ka ringi kõndida ja näha, kuidas seal elu on," lisas ta ning avaldas lootust, et Eestis on kontserdi toimumise aegu ka soe ilm.