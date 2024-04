Ugalas esietendus tragikomöödia "Metsavend"

Ugala teatris esietendus Läti noorema põlvkonna draamakirjaniku Jānis Balodise absurdihuumorit täis näidend "Metsavend", mis põhineb balti viimase metsavenna Jānis Pīnupsi elusündmustel. Tragikomöödiat "Metsavend" on edukalt mängitud Lätis ja Leedus, Eesti publikuni jõuab see esimest korda.

1944. aastal kistakse noor lätlane Jānis Nõukogude vägede poolt sõtta, maha jäävad kodu, õde ja vend. Jānis põgeneb armeest ja temast saab metsavend viiekümne üheks aastaks. Lavastaja Tanel Jonas ütles, et kui vähegi võimalik, peaksid kõik inimesed julgema elada, see ongi teema, mis teda selle näidendi juures paelus.

"Tuleks julgeda elada nii, et ei peaks elama oma elu salajas," ütles lavastaja Tanel Jonas. "Seal on kaks paralleelselt lugu. Üks on lavastaja lugu, kes otsib endale kangelast ja teine on metsavenna lugu, mis kulgeb siis läbi aastakümnete."

Tanel Jonas lähenes näidendile sooja südame ja pehme käega, raskepärane metsavendluse teema mõjub südamliku ja sooja perekonnaloona.

"Need lood räägivad inimestest, kes ebainimlikes tingimustes jäävad ellu, võitlevad režiimi vastu," ütles Jonas.

Ugala lavastus "Metsavend" Autor/allikas: Ugala

"Meie peategelasel Jānis Pugacsil, kes siis on kirjutatud Jānis Pīnupsi loo pealt, ka temal on perekond, valikud, soov oma perega olla," lisas Jonas.

Kuna tegemist on tragikomöödiaga, siis nalja saab tõesti. Lavalt ei puudu sakslased, venelased, kosmonaudid ja pioneerid, aga samuti seltsimees Stalin, miljonite lemmik Georg Ots ja isegi Jumal.

"Aga miks siis keerulistel aegadel oma elu elamata jäeti? See on üks sõna, mida tunnevad kõik inimesed, kõik imetajad siin maamuna peal kõige paremini, see on hirm, hirm, hirm," ütles vana metsavenna Jānis osatäitja Aarne Soro.

"Mõnikord me upume, ja mina ise ka, nii enda asjadesse ära, aga teater võiks pakkuda ju seda kõrvalpilku. Et me näeme kõrvalt teiste muresid, rõõme, ja elades neile kaasa, võib-olla saame enda sees lahendada ka mõned oma küsimused," ütles noore õe Veronika osatäitja Maarja Mõts.