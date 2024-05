Pildid: Ugalas algasid suvelavastuse "Me peale ülalt jälle paistsid tähed" proovid

Lavastaja Ringo Ramuli sõnul on tegemist ühe unenäolise rännakuga, leidmaks taas üles elamise ilu. "Ma loodan, et see lavastus pakub võimaluse emotsionaalseks sisevaatluseks, et otsida neid kohti, mis aitaks lõputute kriiside keskel mitte alla anda," lisas Ramul.

"Me peale ülalt jälle paistsid tähed" on lugu mehest, kes oma sünnipäeval, lähedaste keskel leiab end eksinuna. Mida rohkem ta selle peale mõtleb, seda mõttetum ning lootusetum kõik näib. Sünnipäevaõnnitlused, šampusepauk ja lähedaste lõbusad hõiked ei juhi teda aga hirmuäratavast välja, vaid aina pimedamasse hingerägastikku. Ta asub otsima, kuidas leida endas taas rahu. Kuidas tunda elamise ilu?

Lavastuse aluseks on motiivid itaalia kirjaniku Dante Alighieri poeemist "Jumalik komöödia". Teos räägib Dante rännakutest Põrgus, Purgatooriumis ja Paradiisis, mille käigus õpib ta sügavamalt tundma inimeseks olemise ilu ja traagikat. 2022. aastast on kolmeosaline teos tõlgitud eesti keelde.

"Me peale ülalt jälle paistsid tähed" mängitakse Ugala teatri suures ja väikeses saalis suve jooksul 13 korda.