Andres Noormets uuslavastusest: see on kuristiku äärel seisvast inimesest

Peaosaline Jan otsustab ühineda treeningprogrammiga, mis lubab teha poisist mehe. Samas pole tal aimugi, millesse end mässib.

"Minu tegelane tunneb, et ta on jäänud paljust elus ilma. Võib öelda, et ta on elule alla jäänud noor mees, kellel puuduvad juured ja tugisüsteem. Ta on võib-olla selles ise süüdi, aga ma arvan et inimene süüdistab viimase asjana ennast," arutles Jani osatäitja Rait Õunapuu.

Jani õe osatäitja Marika Palm sõnas lavastuse valguses, et on väga oluline, et inimesel oleks tugisüsteem. "Kas see on siis ise tekitatud või sünni poolest kaasa antud mingitki moodi. Seda on vaja just seetõttu, et me ei oleks lihtsasti mõjutatavad, et me suudaksime näha asju selgelt ja hoida kindlaid piire," sõnas ta.

Lavastaja Andres Noormets avaldas, et kokkuleppel autoriga kohandas ta teksti Eesti oludesse, sest tegemist on universaalse looga inimestest, kel tuleb kuristiku serval seistes teha suuri valikuid.

"Ka meil on tekkinud uudised, mis räägivad sellest kuidas noori ära kasutatakse, tõmmatakse neid kaasa radikaliseeruma. Ja oluline ei ole seal poliitiline mõõde, vaid inimese hing ja tühimikud seal," sõnas lavastaja.

Testpubliku arvates on "Süsteem" hariv vaatamine ka noortele alates 12. eluaastast, sest etendus räägib ka probleemidest, mis on alguse saanud koolist.

"Süsteem" esietendub 13. aprillil Ugala teatri väikeses saalis.