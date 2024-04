Ugalas esietendub Andres Noormetsa lavastatud põnevusdraama "Süsteem"

Ugala teatri väikeses saalis esietendub reedel, 13. aprillil Suurbritannia stsenaristi ja näitekirjaniku Ben Lewise auhinnatud BBC kuuldemängusarjal põhinev "Süsteem", mille on tõlkinud, teatrile kohandanud ning lavastanud Andres Noormets.

"Süsteem" räägib loo Janist, kes otsustab ühineda treeningprogrammiga, mis lubab teha poisist mehe. Samas pole tal õrna aimugi, millesse ta end mässib. Kaks aastat hiljem on Jan kadunud ja tema õde Maia asub venda otsima. Nende kahe ümber lahti hargnev lugu sunnib üsna pea surmkindlates asjades kahtlema. Miski pole enam see, millena ta näib ja tõde vahetab valega üpris tihti kohad.

Lavastaja Andres Noormetsa sõnul on "Süsteem" kui mõistatus, mille lahendamine on põnev ja ettearvamatu. "See lugu räägib õrnusest südames ja kuristikest teadvuses," sõnas ta.

Ben Lewise poolt BBC Radiole kirjutatud kuuldemäng-põnevussari "Süsteem" jõudis kiirelt kiitvate arvustusteni ja võitis Prix Europa parima seriaali ja BBC parima audiodraama auhinnad. Praegu on Lewisel koostöös BBC-ga väljatöötamisel sama sarja televersioon.

Lavastaja, lava- ja muusikaline kujundaja: Andres Noormets

BBC kuueosalise kuuldemängu tõlkinud ja teatrile kohandanud: Andres Noormets

Kostüümikunstnik: Maarja Viiding

Valguskujundaja: Villu Konrad

Videokujundus: Margo Siimon

Muusikaline konsultant: Hans Noormets / Rozell

Osades: Marika Palm, Rait Õunapuu, Martin Mill, Alden Kirss, Tanel Ingi

"Süsteem" esietendub 13. aprillil Ugala teatri väikeses saalis.