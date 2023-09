Andres Noormets oma lavastusest "Lear": vastuolu Shakespeare'iga ei ole

"Need asjad pole tulnud päris teadlikult. Ajad või olukorrad või inimesed on need niimoodi ette lükanud. Ma pole sihiteadlikult planeerinud," kommenteeris Noormets otsust taaskord Shakespeare'i lavastada.

Noormetsa süles lamas karvases loomakostüümis Kait Kall. "Tegemist on narriga. Praegu on meie suur hulk koduloomi narri olukorras. Kohati on neile lubatud palju neid asju, mida tavalistel inimestel pole lubatud ja nad räägivad meie elus kaasa rohkem kui me oskame arvata või tahta," selgitas Noormets narri rolli tagamaid.

"Kuningas Leari tegime teatrikoolis diplomitööna kolmandal kursusel. Peeter Jalakas lavastas Von Krahlis, see oli selline teistmoodi ja värsis," jagas Kall oma eelnevat suhet "Kuningas Leariga"

Leari rolli just Rain Simmuli valimist ja Leari mängimiseks sobiva küpsuse tuvastamist selgitas Noormets järgmiselt: "See on kõike muud kui loogiline või teaduslik, puhtalt tundel põhinev. Kohtasin teda kuskil vastuvõtul ja silmanurgast vaatasin, et see on juba Lear."

Idee teha Leari vabavärsis, tuli Noormetsal Pentti Saarikoski päevikust, kus Saarikoski kirjeldas, kuidas ta "Iliast" ja "Odüsseiat" tõlgib vabavärssi. "Igasugune luuleteos on alluv ka vabavärsile. Ma arvan, et siin pole mingisugust vastuolu Shakespeare'iga," sõnas lavastaja.