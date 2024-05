Euroopa filmiakadeemiasse valiti tänavu seitse eestlast

9. mail ehk Euroopa päeval avalikustas Euroopa filmiakadeemia enda uute liikmete nimed. Eestist valiti filmiakadeemiasse režissöör Anna Hints, produtsent Marianne Ostrat, režissöör ja produtsent Liis Nimik, filmilevitajad Katre Valgma, Tanel Vettik ja Kadri Taskin ning PÖFF-i korraldaja Mikk Granström.

Maailmanimedest leiab värskete kutsutute seast näiteks Cate Blanchetti, Cristi Puiu ja Matteo Garrone.

Uued liikmed kuulutatakse välja kord aastas ning neil on õigus hääletada Euroopa filmiauhindade nominatsioonide ja võitjate poolt. Euroopa filmiakadeemia liikmed on oodatud eri filmiprogrammidele, EFA korraldatavatele üritustele ja laiaulatuslikku filmitegijate võrgustikku, mis on osa kogukonnast, mida EFA esindab.

Uutest liikmetest on 49 protsenti naised, 50 protsenti mehed ning 1 protsent identifitseerivad end mitte-binaarsetena. Enim uusi liikmeid tuli Saksamaalt (114), Itaaliast (58), Kreekast (50) ja Ühendkuningriikidest (50). 23 protsenti liitujatest on alla 36-aastased.

Euroopa filmiakadeemiasse kuulub üle 5000 inimese 52 riigist.

Euroopa filmiakadeemia asutasid 1989. aastal Euroopa Kinoseltsina selle esimene president Ingmar Bergman ja 40 filmitegijat, et edendada Euroopa filmitööstuse huve. Wim Wenders (1996–2020), Agnieszka Holland (2020–2024) ja Juliette Binoche (alates 2024. aasta maist) käisid Bergmani jälgedes akadeemia presidentidena. Praegune EFA juhatuse esimees on Mike Downey ning Matthijs Wouter Knol nimetati tegevjuhiks 2021. aastal.

Eestlastest kuuluvad Euroopa filmiakadeemiasse veel filmiajakirjanik Tristan Priimägi, produtsent Anneli Ahven, filmikriitik Laurence Boyce, näitleja Maarja Jakobson, produtsent Katrin Kissa, operaator Rein Kotov, produtsent Aet Laigu, filmitööstuse spetsialist Marge Liiske, produtsent Elina Litvinova, PÖFF-i direktor Tiina Lokk, produtsent Ilya Medovy, režissöör Peter Murdmaa, operaator Kristjan-Jaak Nuudi, produtsent Evelin Penttilä, režissöör Peeter Rebane, produtsent Esko Rips, filmispetsialist Sten-Kristian Saluveer, EFI juhatuse liige Edith Sepp, filmilevitaja Mati Sepping, produtsent Riina Sildos, filmikunstnik Eugen Tamberg, monteerija Tambet Tasuja, näitleja Tambet Tuisk ja produtsent Anu Veermäe-Kaldra.