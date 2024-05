Madli Lääne lühifilm "Ääremängijad" esilinastub Odense filmifestivalil

Saaremaal Harilaiul filmitud lühifilmis "Ääremängijad" satuvad kolm teismelist pingelisse kolmnurka. Kogenematud noored ei julge oma piire kehtestada ja olukord väljub kontrolli alt. Õhku jääb küsimus – kes on süüdi, kes on ohver? Osatäitjatena teevad oma esimesed filmirollid Aleksandra Saar, Rasmus Roopõld ja Tristan Ruusmaa.

Stsenarist-režissöör Madli Lääne sõnul tõukus "Ääremängijate" idee tõsielusündmusest, mis suunas teda võimumängudest tekkinud vägivallaahelat lähemalt uurima. "Nii mulle kui ka noortele näitlejatele oli päris suur väljakutse balansseerida tegijatena samuti õhkõrnal piiril. Saime näitlejatega koos pikalt proove teha, üheskoos nuputada ja otsida," avas režissöör filmi valmimise protsessi ja loodab, et nende omavaheline usaldus ja sünergia on ka ekraanile jõudnud.

Täna programmi avalikustanud lühifilmifestival OFF toimub sel aastal 49. korda. Tegemist on ühega 29st filmifestivalist, kus valitakse kandidaat Euroopa Filmiauhinnale parima lühifilmi kategoorias ning nelja põhivõistlusprogrammi võitjad kvalifitseeruvad ka Oscarile kandideerimiseks. Taani vanim filmifestival toimub 26. augustist kuni 1. septembrini.

"Madli Lääne on teinud julge teemavaliku ja uurib oma uues lühifilmis halli alla, kus jooksevad teismeliste mängu, flirdi ja vägivaldsuse vahelised ähmased piirid – sealjuures näpuga osutamata ja pooli valimata. Olen väga rõõmus, et Odense filmifestival tegi samuti julge valiku ning see võrdlemisi laetud teemal film esilinastub ühel tugevaimatest Euroopa lühifilmifestivalidest," sõnas filmi produtsent Marianne Ostrat.

Madli Lääne võitis 2023. aastal "Kallite reisijatega" parima lühifilmi EFTA. "Ääremängijate" operaatoriks on "Savvusanna sõsarate" eest kaks rahvusvahelist auhinda ning EFTA pälvinud Ants Tammik. Filmi kunstnik on Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must, grimmeerija Tiina Leesik, monteerijad Patrick Antonjuk ja Szilvia Ruszev, helirežissöör Joonas Taimla. "Ääremängijate" produtsent on Marianne Ostrat ("Savvusanna sõsarad", "Öölapsed") ning tootja Alexandra Film. Filmi rahvusvahelisi leviõigusi esindab Belgia müügiagentuur Radiator IP Sales.