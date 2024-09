"Ääremängijad" pälvis Odense filmifestivalil auhinna tugevaima kunstilise väljenduse eest

Auhinna andis üle žürii liige, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivali programmikoostaja Julie Rousson sõnadega: "See film jäi meiega nii emotsionaalsel kui füüsilisel tasandil. Tundsime suvekuumust ja looduse tekstuure ning tajusime ühe unikaalse episoodi lahti rullumist ajas. Nutikad valikud montaažis, värvimääramises ja helirežiis teevad sellest filmist meie jaoks kunstiteose."

Saaremaal Harilaiul filmitud lühimängufilmis "Ääremängijad" satuvad kolm teismelist pingelisse kolmnurka. Kogenematud noored ei julge oma piire kehtestada ja olukord väljub kontrolli alt. Õhku jääb küsimus - kes on süüdi, kes on ohver? Film uurib halli alla, kus jooksevad teismeliste mängu, flirdi ja vägivaldsuse vahelised ähmased piirid.

Režissöör Madli Lääne vaatas festivalil viibides ära kõik 52 rahvusvahelises võistlusprogrammis osalenud filmi 39 erinevast riigist. "Filmid olid temaatiliselt teravad ja värsked, kunstiliselt lahenduselt ja tehniliselt teostuselt julged ja tugevad. Sellises seltskonnas tunnustuse pälvimine on eriti magus," on Lääne auhinna üle õnnelik.

"Olime juba selle üle väga õnnelikud, et meie tundlikul ning laetud teemal film leidis endale kodu ühel Euroopa olulisematest lühifilmifestivalidest. Odenses auhinna võitmine tuli aga suure üllatusena ning annab "Ääremängijate" edasisele festivalide teekonnale kindlasti hoogu juurde. Õnnitlen kogu loovtiimi auhinnavõidu puhul," rõõmustas ka filmi produtsent Marianne Ostrat.

Eile lõppenud Taani vanim filmifestival OFF toimus sel aastal 49. korda. "Ääremängijad" – inglisekeelse pealkirjaga "Jungle Law" – linastus festivalil neljal korral. 2000 eurose auhinnarahaga Artist Award on üks kolmest rahvusvahelise võistlusprogrammi filmidele väljaantavast preemiast.

Järgmisena rändab "Ääremängijad" Albaaniasse 22–28. septembril toimuvale 22. Tirana rahvusvahelisele filmifestivalile, kus film linastub Panorama võistlusprogrammi Generations kategoorias. Eesti publiku ette jõuab 18 minutit kestev "Ääremängijad" eeloleval sügis-talvel.

Madli Lääne võitis 2023. aastal "Kallite reisijatega" parima lühifilmi EFTA. "Ääremängijates" teevad oma esimesed filmirollid Aleksandra Saar, Rasmus Roopõld ja Tristan Ruusmaa. Filmi operaatoriks on "Savvusanna sõsarate" eest kaks rahvusvahelist auhinda ning EFTA pälvinud Ants Tammik.

Filmi kunstnik on Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must, grimmikunstnik Tiina Leesik, monteerijad Patrick Antonjuk, Szilvia Ruszev ja Madli Lääne, helirežissöör Joonas Taimla, värvimääraja Sten-Johan Lill. "Ääremängijate" produtsent on Marianne Ostrat ning tootja Alexandra Film. Filmi rahvusvahelisi leviõigusi esindab Belgia müügiagentuur Radiator IP Sales.