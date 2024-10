Madli Lääne lühimängufilm "Ääremängijad" võitis Roomas peaauhinna

Rooma rahvusvahelise filmifestivali egiidi all paralleelselt aset leidev Alice nella Città on üks tugevamaid noorele publikule suunatud filmifestivale maailmas. "Ääremängijad" linastus ühena kaheteistkümnest filmist festivali Onde Corte rahvusvahelises lühifilmide võistlusprogrammis.

Saaremaal Harilaiul filmitud lühimängufilmis "Ääremängijad" satuvad kolm teismelist pingelisse kolmnurka. Kogenematud noored ei julge oma piire kehtestada ja olukord väljub kontrolli alt. Film uurib halli alla, kus jooksevad teismeliste mängu, flirdi ja vägivaldsuse vahelised ähmased piirid.

"Lühifilmide seansid olid peaaegu kahe tuhande istekohaga saalis välja müüdud. Olen auhinnavõidust seni sõnatu ja väga õnnelik. Kuna žüriis oli kaks näitlejat, siis kindlasti on see võit suur kompliment meie noortele osatäitjatele. Ootan nüüd väikese ärevuse ja suure põnevusega Eesti esilinastust PÖFF Shortsil," kommenteeris Lääne.

"Auhinna võitmine Alice nella Città'l on erakordne esiteks seetõttu, et sellel kõrgetasemelisel festivalil linastub vaid 12 rahvusvahelist lühifilmi ning programmi pääsemine on äärmiselt vähetõenäoline. Teiseks oli tegemist alles "Ääremängijate" kolmanda festivaliga, kuid film pälvis lühikese aja jooksul juba teise olulise tunnustuse. "Ääremängijad" on julge film, mis astub teemavaliku poolest väga tundlikule ja laetud pinnasele. Olen õnnelik, et film leiab järjest tunnustust ning äsja Roomas võidetud auhind julgustab kindlasti järgmisi festivale "Ääremängijaid" oma programmi valima," lisas produtsent Marianne Ostrat.

15. novembril leiab PÖFF Shortsil aset "Ääremängijate" Eesti esilinastus. "Ääremängijate" maailma esilinastus toimus augusti lõpus Taanis Odense rahvusvahelisel filmifestivalil, kus film võitis auhinna tugevaima kunstilise väljenduse eest.

"Ääremängijates" teevad oma esimesed filmirollid Aleksandra Saar, Rasmus Roopõld ja Tristan Ruusmaa. Filmi operaator on "Savvusanna sõsarate" eest kaks rahvusvahelist auhinda ning EFTA pälvinud Ants Tammik. Filmi kunstnik on Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must, grimmikunstnik Tiina Leesik, monteerijad Patrick Antonjuk, Szilvia Ruszev ja Madli Lääne, helirežissöör Joonas Taimla, värvimääraja Sten-Johan Lill. "Ääremängijate" tootja on Alexandra Film.