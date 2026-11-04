Tallinnas toimub rauakunsti festival Strike

4.–8. novembrini toimub Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia ehte ja sepise eriala eestvedamisel rahvusvaheline rauakunsti ja sepise suursündmus Strike.

Strike ühendab kahepäevase konverentsi, enam kui 300 teosega rahvusvahelise rändnäituse, tudengite näituse, töötoad ja avalikud demonstratsioonid. Viie päeva jooksul kohtuvad Tallinnas sepad, kunstnikud, disainerid ja uurijad Eestist ning mujalt maailmast, et mõtestada raua rolli kaasaegses kunstis ja kultuuris. Kõik sündmused on publikule tasuta.

Strike'i keskmes on küsimus, milline on sepatöö ja raua koht tänapäeva maailmas. Sajanditepikkuse ajalooga käsitööoskus on ühtaegu elav traditsioon, kaasaegse kunstilise eneseväljenduse vahend ja võimalus mõtestada inimese suhet materjali, tehnoloogia ning füüsilise tööga.

6.–7. novembril toimub Eesti Kunstiakadeemias rahvusvaheline konverents, kus astuvad üles sepad, kunstnikud ja teadlased Euroopast, Aasiast, Austraaliast ning Ameerika Ühendriikidest. Ettekannetes käsitletakse raua mõju inimkonna arengule, käelise töö tähendust, traditsiooniliste sepatehnikate tulevikku ning metalli võimalusi kaasaegses kunstis.

Konverentsil esinevad teiste seas filosoof Eik Hermann, arheometallurg Ragnar Saage, ehtekunsti uurija Julia Wild, Austraalia sepp ja kunstnik Will Maguire, Saksa kunstnik Peter Bauhuis, Jaapani fotograaf Jun Ishikura ning Indoneesia sepp Raditya Mahardhika. Eesti sepakunsti hetkeseisu ja tuleviku üle arutlevad Sander Haugas, Nils Hint ja Urmas Lüüs. Konverentsi ettekandeid saab jälgida ka EKA TV otseülekandes.

Avatud konkursi kaudu kokku pandud rahvusvaheline rändnäitus toob kokku enam kui saja kunstniku ja disaineri loomingu üle maailma. Väljapanekus on üle 300 teose, mis avavad raua kui materjali mitmekülgsust ning näitavad, kuidas traditsiooniline sepatöö suhestub kaasaegse kunsti, ehtekunsti ja disainiga. Näitus on Eesti Kunstiakadeemia Valges majas avatud 4.–8. novembrini iga päev kell 14–19.

Tallinnast liigub näitus edasi Euroopa olulistesse kunsti- ja käsitöökeskustesse: Coda muuseumisse Apeldoornis Hollandis, Müncheni ehtenädala Schmuck programmi Saksamaal, Koru9 programmi Soomes Riihisaaris ning Euroopa Sepakunsti Biennaalile Stias Itaalias.