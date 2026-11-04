X!

Tallinnas toimub rauakunsti festival Strike

Kunst
Tallinnas toimub rauakunsti suursündmus Strike
Tallinnas toimub rauakunsti suursündmus Strike Autor/allikas: Will Maguire
Kunst

4.–8. novembrini toimub Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia ehte ja sepise eriala eestvedamisel rahvusvaheline rauakunsti ja sepise suursündmus Strike.

Strike ühendab kahepäevase konverentsi, enam kui 300 teosega rahvusvahelise rändnäituse, tudengite näituse, töötoad ja avalikud demonstratsioonid. Viie päeva jooksul kohtuvad Tallinnas sepad, kunstnikud, disainerid ja uurijad Eestist ning mujalt maailmast, et mõtestada raua rolli kaasaegses kunstis ja kultuuris. Kõik sündmused on publikule tasuta.

Strike'i keskmes on küsimus, milline on sepatöö ja raua koht tänapäeva maailmas. Sajanditepikkuse ajalooga käsitööoskus on ühtaegu elav traditsioon, kaasaegse kunstilise eneseväljenduse vahend ja võimalus mõtestada inimese suhet materjali, tehnoloogia ning füüsilise tööga.

6.–7. novembril toimub Eesti Kunstiakadeemias rahvusvaheline konverents, kus astuvad üles sepad, kunstnikud ja teadlased Euroopast, Aasiast, Austraaliast ning Ameerika Ühendriikidest. Ettekannetes käsitletakse raua mõju inimkonna arengule, käelise töö tähendust, traditsiooniliste sepatehnikate tulevikku ning metalli võimalusi kaasaegses kunstis.

Konverentsil esinevad teiste seas filosoof Eik Hermann, arheometallurg Ragnar Saage, ehtekunsti uurija Julia Wild, Austraalia sepp ja kunstnik Will Maguire, Saksa kunstnik Peter Bauhuis, Jaapani fotograaf Jun Ishikura ning Indoneesia sepp Raditya Mahardhika. Eesti sepakunsti hetkeseisu ja tuleviku üle arutlevad Sander Haugas, Nils Hint ja Urmas Lüüs. Konverentsi ettekandeid saab jälgida ka EKA TV otseülekandes.

Avatud konkursi kaudu kokku pandud rahvusvaheline rändnäitus toob kokku enam kui saja kunstniku ja disaineri loomingu üle maailma. Väljapanekus on üle 300 teose, mis avavad raua kui materjali mitmekülgsust ning näitavad, kuidas traditsiooniline sepatöö suhestub kaasaegse kunsti, ehtekunsti ja disainiga. Näitus on Eesti Kunstiakadeemia Valges majas avatud 4.–8. novembrini iga päev kell 14–19.

Tallinnast liigub näitus edasi Euroopa olulistesse kunsti- ja käsitöökeskustesse: Coda muuseumisse Apeldoornis Hollandis, Müncheni ehtenädala Schmuck programmi Saksamaal, Koru9 programmi Soomes Riihisaaris ning Euroopa Sepakunsti Biennaalile Stias Itaalias.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

OTSEÜLEKANNE

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

14:12

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla" Uuendatud

14:04

Ooperilaulja Mirjam Mesak tegi Dallase ooperis USA debüüdi

11:39

Take 6: artistina arened igal aastal

09:55

Tallinnas toimub rauakunsti festival Strike

09:45

Arvustus. Elu lõhn ja lihtne lähedus Viljandi haiglateatris

09:38

Otse tulemas: raamatukoguhoidjate erialapäeval küsitakse, mis takistab õppimist täiskasvanueas

09:28

Pildid: Keila kultuurikeskuses avati graafik Gita Teearu näitus

09:17

Kellerteater toob lavale uue ja tumedama Sherlock Holmesi

03.11

Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

03.11

Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

03.11

Jim Ashilevi: valu tuleb tundma õppida, et osata sellega elada

03.11

Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

03.11

Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

03.11

Kultuurkapital kuulutas välja arhitektuuri aastapreemiate nominendid

03.11

Kultuurivaldkond korraldab novembri lõpus Estonias kultuurikongressi

01.11

Meelis Kubits: Sirbi tasuta lugeja ei soovi maksta tasu Sirbi tegijale

03.11

Galerii: lõppesid Katrin Ruusi mängufilmi "Öised rännakud" võtted

03.11

Grete Rohi: laena muuseumis näitust vaadates kellegi teise silmad

03.11

ERM paneb uuel näitusel välja ligi tuhat eestiaegset hõbeeset

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo