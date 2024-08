Pildid: Madli Lääne lühimängufilm "Ääremängijad" esilinastus Taanis Odense filmifestivalil

"Üleeile õhtul vahetult enne siia Taani festivalile sõitu jälgisin bussipeatuses ühe teismelistekamba omavahelist interaktsiooni. Nende piiripealne vaimsesse vägivalda kalduv üksteise grillimine tuletas mulle uuesti meelde, et "Ääremängijad" on elust enesest," sõnas filmi üks osatäitjatest Tristan Ruusmaa esilinastuse järel.

"Tunnen, et lõime karakterid suuresti iseenda pealt. Arvasin pikalt, et see tulenes meie kogenematusest näitlejatena, kuid see andiski filmile tooruse ja autentsuse, mida Madli otsis," tõdes Aleksandra Saar.

Stsenarist-režissöör Madli Lääne rõõmustas, et viibib filmi esimesel festivalil koos näitlejatega. "Oleme koos nagu filmi alustades prooviruumis, ühtepidi ühist teekonda lõpetamas, teisalt loodetavasti uut alustamas."

Filmi kolmanda osatäitja Rasmus Roopõllu jaoks on uus ja põnev kohtuda festivalil publiku ja teiste filmitegijatega ning kuulda nende mõtteid "Ääremängijate" kohta. "Festivali programm on mitmekülgne ja Odense linnana armas ja kompaktne. Kasutan ka võimalust, et vaadata suurel linal teistest kultuuridest pärit autorite filme," sõnas ta.

Taani vanim filmifestival OFF toimub sel aastal 49. korda ning kestab kuni 1. septembrini. Tegemist on ühega 29 filmifestivalist, kus valitakse kandidaat Euroopa Filmiauhinnale parima lühifilmi kategoorias ning nelja põhivõistlusprogrammi võitjad kvalifitseeruvad ka Oscarile kandideerimiseks. Eesti publiku ette jõuab 18 minutit kestev "Ääremängijad" eeloleval sügis-talvel.

Madli Lääne võitis 2023. aastal "Kallite reisijatega" parima lühifilmi EFTA. "Ääremängijate" operaatoriks on "Savvusanna sõsarate" eest kaks rahvusvahelist auhinda ning EFTA pälvinud Ants Tammik. Filmi kunstnik on Ketlin Kasar, kostüümikunstnik Neoon Must, grimmikunstnik Tiina Leesik, monteerijad Patrick Antonjuk ja Szilvia Ruszev, helirežissöör Joonas Taimla.

"Ääremängijate" produtsent on Marianne Ostrat ("Savvusanna sõsarad, "Öölapsed") ning tootja Alexandra Film. Filmi rahvusvahelisi leviõigusi esindab Belgia müügiagentuur Radiator IP Sales.